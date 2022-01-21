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    До Землі прямує астероїд із найвищим серед відомих ризиком зіткнення

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    Астероїд буде максимально близько влітку 2023 року - До Землі прямує астероїд із найвищим серед відомих ризиком зіткнення
    Астероїд буде максимально близько влітку 2023 року
    фото з відкритих джерел

    Астрономи розповіли, чи варто переживати через наближення космічного тіла

    До Землі наближається астероїд із назвою 2022 AE1, який теоретично може зіткнутися з нашою планетою влітку 2023 року. Ризик зіткнення становить 1 до 1700, що є найвищим показником для відомих навколоземних об'єктів. Про це інформує Центр із вивчення навколоземних об'єктів.

    Астероїд 2022 AE1 рухається зі швидкістю 19,83 км на секунду й схожий за розмірами до Тунгуського метеорита, який впав на Землю у 1908 році. Найближче до планети він буде 4 липня 2023 року.

    За туринською шкалою небезпеки цей астероїд отримав 1 бал із 10. Ця шкала оцінює рівень небезпеки зіткнення космічних об'єктів із Землею.

    У ній 0 балів отримують астероїди, ймовірність зіткнення яких є меншою за помилку спостереження, а 10 балів присуджують небесним тілам, які точно впадуть на Землю.

    Кілька днів тому до Землі наблизився потенційно небезпечний астероїд.

    Нагадаємо, астрономи NASA показали унікальне сузір'я.

    До слова, NASA найняло теологів для підготовки до контакту з інопланетянами.

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    Теги: космос наука астероїд
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    До Землі прямує астероїд із найвищим серед відомих ризиком зіткнення