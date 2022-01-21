Астрономи поскаржилися на супутники Ілона Маска, які заважають дослідженням

За даними американський астрономів, супутники SpaceX заважають астрономам досліджувати космос

Супутники компанії Ілона Маска SpaceX заважають астрономам досліджувати космос. Про це свідчить аналіз знімків Паламарської обсерваторії Каліфорнійського технологічного університету в період з листопада 2019 року по вересень 2021 року, пише видання New Atlas.

Аналіз виявив загалом більше 5 тис. світлових смуг, створених супутниками Starlink. Свій слід супутника Маска лишили майже на 20% відсотках «сутінкових» спостережень астрономів.

Ці спостереження проводяться вранці на світанку або ввечері в сутінках і дуже важливі для виявлення астероїдів, які проходять близько до Сонця і неподалік Землі.

«У 2019 році було порушено 0,5 відсотка сутінкових зображень, а зараз – майже 20 відсотків», – стверджує Пшемек Мроз, провідний автор дослідження.

Після того, як за останні два роки кількість супутників на низькій навколоземній орбіті стрімко зросла, дослідники виявили, що ці об’єкти впливають майже на п’яту частину важливих «сутінкових» астрономічних спостережень. Поки що дія описується як невелика.

SpaceX почала виводити свої супутники Starlink на орбіту у 2019 році. Того ж року астрономи помітили яскраві смуги світла, що з’явилися на їхніх знімках. Сьогодні близько 1800 інтернет-супутників обертаються довкола Землі на висоті близько 550 км.