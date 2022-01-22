Телескоп NASA сфотографував «танцюючу» чорну діру (фото)

У сузір’ї Рака астрономи зафіксували взаємодію космічних тіл

Астрономи вивчають масивну чорну діру в сузір'ї Рака, яка бере участь в орбітальній взаємодії з меншою чорною дірою. Обидва об’єкти розташовані на відстані приблизно 3,5 млрд світлових років від Землі. Світлину цього явища опублікували в Twitter обсерваторії Chandra.

«Одна з найбільш масивних чорних дір, які коли-небудь були виявлені – у понад 18 млрд разів перевищує масу нашого Сонця, – займається орбітальним танцем з іншою чорною дірою, масою ~150 млн мас Сонця в ядрі галактики OJ 287», – сказано в підписі до фото.

Дослідники, які працюють в космічній рентгенівській обсерваторії Chandra., проілюстрували величину цих об’єктів, наклавши їх на малюнку на розміри Сонячної системи.

Обидва об’єкти, зображені на знімку, розташовані на відстані приблизно 3,5 млрд світлових років від нашої планети.

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