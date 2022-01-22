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    Телескоп NASA сфотографував «танцюючу» чорну діру (фото)

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    Маса цього космічного об&rsquo;єкта у понад 18 млрд разів перевищує масу нашого Сонця - Телескоп NASA сфотографував «танцюючу» чорну діру (фото)

    Маса цього космічного об’єкта у понад 18 млрд разів перевищує масу нашого Сонця

    фото: Chandra Observatory / Twitter

    У сузір’ї Рака астрономи зафіксували взаємодію космічних тіл

    Астрономи вивчають масивну чорну діру в сузір'ї Рака, яка бере участь в орбітальній взаємодії з меншою чорною дірою. Обидва об’єкти розташовані на відстані приблизно 3,5 млрд світлових років від Землі. Світлину цього явища опублікували в Twitter обсерваторії Chandra.

    «Одна з найбільш масивних чорних дір, які коли-небудь були виявлені – у понад 18 млрд разів перевищує масу нашого Сонця, – займається орбітальним танцем з іншою чорною дірою, масою ~150 млн мас Сонця в ядрі галактики OJ 287», – сказано в підписі до фото.

    Дослідники, які працюють в космічній рентгенівській обсерваторії Chandra., проілюстрували величину цих об’єктів, наклавши їх на малюнку на розміри Сонячної системи.

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    Обидва об’єкти, зображені на знімку, розташовані на відстані приблизно 3,5 млрд світлових років від нашої планети.

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    Теги: космос NASA
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    Телескоп NASA сфотографував «танцюючу» чорну діру (фото)