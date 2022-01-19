Астронавт показав вражаючі кадри полярного сяйва з космосу (відео)

Земля з орбіти має казковий вигляд

Французький астронавт Тома Песке поділився відео полярного сяйва, яке він зафільмував у вільний від наукових експериментів час на борту Міжнародної космічної станції.

«Все ще дістаю фото з останніх днів місії... Я дуже добре пам'ятаю це полярне сяйво, воно було найбільш яскравим за нашої місії. Воно мало малюнок, ніби корона на Землі.

Я такий радий, що зробив це відео, тому що ці види настільки рідкісні, що розум не може в них повірити» − прокоментував пан Песке.

Як відомо, 13 січня компанія SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту український супутник «Січ-2-30» з американської бази ВПС США на мисі Канаверал.

За планом, «Січ-2-30» фотографуватиме Землю і територію України протягом пʼяти років. Це дозволить контролювати використання лісових масивів і водних ресурсів, вирубування лісів, а також стежити за пожежами. Супутник увійде в групу із семи апаратів, які мають запустити протягом пʼяти років.

8 грудня 2021 року з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом «Січ-2-30» на борту.