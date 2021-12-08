У Непалі пасажири штовхали літак (відео)

Пасажири штовхали повітряне судно, щоб прибрати його зі злітно-посадкової смуги аеропорту

Літак заходив на посадку, коли в нього луснула шина шасі

У Непалі в аеропорту Баджура пасажири штовхали літак, який застряг на злітно-посадковій смузі. Відео інциденту опублікувало видання Daily Mail.

Літак DHC-6-300 заходив на посадку, коли в нього луснула шина шасі. Літак благополучно приземлився, але не зміг залишити смугу.

На даному аеродромі немає спеціальної техніки для буксирування літаків.

Пасажири 20-місного літака самі штовхали повітряне судно, щоб прибрати його зі злітно-посадкової смуги аеропорту.

Представники аеропорту також допомагали прибрати літак, поки над аеродромом кружляли інші літаки, очікуючи на звільнення смуги.

До слова, Зеленський увів у дію санкції проти власників літаків, що «засвітилися» в окупованому Криму.

Раніше повідомлялося, що у Канаді розбився приватний літак: двоє загиблих.