У Непалі пасажири штовхали літак (відео)
Літак заходив на посадку, коли в нього луснула шина шасі
У Непалі в аеропорту Баджура пасажири штовхали літак, який застряг на злітно-посадковій смузі. Відео інциденту опублікувало видання Daily Mail.
Літак DHC-6-300 заходив на посадку, коли в нього луснула шина шасі. Літак благополучно приземлився, але не зміг залишити смугу.
На даному аеродромі немає спеціальної техніки для буксирування літаків.
Пасажири 20-місного літака самі штовхали повітряне судно, щоб прибрати його зі злітно-посадкової смуги аеропорту.
Представники аеропорту також допомагали прибрати літак, поки над аеродромом кружляли інші літаки, очікуючи на звільнення смуги.
До слова, Зеленський увів у дію санкції проти власників літаків, що «засвітилися» в окупованому Криму.
Раніше повідомлялося, що у Канаді розбився приватний літак: двоє загиблих.