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    У Непалі пасажири штовхали літак (відео)

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    Пасажири штовхали повітряне судно, щоб прибрати його зі злітно-посадкової смуги аеропорту - У Непалі пасажири штовхали літак (відео)
    Пасажири штовхали повітряне судно, щоб прибрати його зі злітно-посадкової смуги аеропорту
    скріншот з відео

    Літак заходив на посадку, коли в нього луснула шина шасі

    У Непалі в аеропорту Баджура пасажири штовхали літак, який застряг на злітно-посадковій смузі. Відео інциденту опублікувало видання Daily Mail.

    Літак DHC-6-300 заходив на посадку, коли в нього луснула шина шасі. Літак благополучно приземлився, але не зміг залишити смугу.

    На даному аеродромі немає спеціальної техніки для буксирування літаків.

    Пасажири 20-місного літака самі штовхали повітряне судно, щоб прибрати його зі злітно-посадкової смуги аеропорту.

    Представники аеропорту також допомагали прибрати літак, поки над аеродромом кружляли інші літаки, очікуючи на звільнення смуги.

    До слова, Зеленський увів у дію санкції проти власників літаків, що «засвітилися» в окупованому Криму.

    Раніше повідомлялося, що у Канаді розбився приватний літак: двоє загиблих.

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    Теги: літак аеропорт Непал
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    У Непалі пасажири штовхали літак (відео)