Іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа

Лайнери Vueling літатимуть до аеропорту «Бориспіль» з паризького аеропорту «Орлі»

Іспанський перевізник Vueling Airlines розпочав пасажирські рейси регулярного сполучення між Парижем та Києвом. Про це повідомив Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Компанія Vueling літає до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» з паризького аеропорту «Орлі» (розташований за 14 кілометрів від столиці Франції).

Авіаперевізник виконує рейси з Києва двічі на тиждень — щовівторка та щонеділі. Флот авіакомпанії складається з літаків типу A320 та А319. Найдешевші квитки коштують €30 в один бік.

«Початок співпраці з Vueling дуже важливий для нас, адже ще один європейський лоукост підтвердив свою цікавість до України. Бажаємо авіакомпанії задоволених клієнтів, безпечних польотів та нових маршрутів», – зазначив генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський.

«На першому рейсі до міжнародного аеропорту «Бориспіль» прилетіло 63 пасажири та вилетіло в зворотному напрямку – 149», – додали в аеропорту.

Vueling – іспанський low-cost перевізник, авіакомпанія групи IAG (Міжнародна Група Авіакомпаній). Компанію визнали найкращою серед 350 перевізників Європи у 2021 року в рамках World Airline Awards 2021.

Тим часом інший лоукостер Wizz Air скасовує 20 рейсів з України. Авіакомпанія скасувала рейси у період з січня до березня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма.

Також Ryanair запустить два нових рейси з Києва.

Зазначимо, Ryanair повідомив про «агресивну експансію» в Україні.