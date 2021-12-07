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    Іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа

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    Vueling&nbsp;&ndash;&nbsp;іспанський low-cost перевізник, авіакомпанія групи IAG - Іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа
    Vueling – іспанський low-cost перевізник, авіакомпанія групи IAG
    фото: аеропорт «Бориспіль»

    Лайнери Vueling літатимуть до аеропорту «Бориспіль» з паризького аеропорту «Орлі»

    Іспанський перевізник Vueling Airlines розпочав пасажирські рейси регулярного сполучення між Парижем та Києвом. Про це повідомив Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

    Компанія Vueling літає до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» з паризького аеропорту «Орлі» (розташований за 14 кілометрів від столиці Франції).

    Авіаперевізник виконує рейси з Києва двічі на тиждень — щовівторка та щонеділі. Флот авіакомпанії складається з літаків типу A320 та А319. Найдешевші квитки коштують €30 в один бік.

    «Початок співпраці з Vueling дуже важливий для нас, адже ще один європейський лоукост підтвердив свою цікавість до України. Бажаємо авіакомпанії задоволених клієнтів, безпечних польотів та нових маршрутів», – зазначив генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський.

    «На першому рейсі до міжнародного аеропорту «Бориспіль» прилетіло 63 пасажири та вилетіло в зворотному напрямку – 149», – додали в аеропорту.

    Vueling – іспанський low-cost перевізник, авіакомпанія групи IAG (Міжнародна Група Авіакомпаній). Компанію визнали найкращою серед 350 перевізників Європи у 2021 року в рамках World Airline Awards 2021.

    Тим часом інший лоукостер Wizz Air скасовує 20 рейсів з України. Авіакомпанія скасувала рейси у період з січня до березня 2022 року.

    Раніше повідомлялося, що напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма.

    Також Ryanair запустить два нових рейси з Києва.

    Зазначимо, Ryanair повідомив про «агресивну експансію» в Україні.

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    Теги: Аеропорт Бориспіль Франція Париж туризм Іспанія лоукостери аеропорт авіаперевезення авіарейс
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    Іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа