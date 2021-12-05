Пасажир погрожував відкрити двері літака Ryanair. Відео сутички на борту

Чоловік виправдовувся приступом панічної атаки, який спричинив агресивну поведінку

Пасажир, який летів рейсом Ryanair із Севільї у Будапешт погрожував іншим пасажирам та хотів відкрити двері літака під час польоту, повідомляє іспанський новинний портал La Razon.

Інцидент стався ще в середині листопада. Чоловік поводився неадекватно та чіплявся до пасажирів. Згодом він погрожував відкрити головні двері літака, заспокоювати його взялися інші пасажири.

На борту літака чоловік влаштував бійку Автор: AION SUR COMUNICACIÓN

За десять хвилин до приземлення у Будапешті чоловіка врешті вдалося втихомирити та зв'язати. Через інцидент рейс до Будапешта прибув із запізненням.

29-річного чоловіка затримали після прибуття у міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста. Він розповів поліції, що у нього була панічна атака під час польоту, і він «не міг дочекатися приземлення» і стверджував, що не пам'ятає своїх агресивних дій на борту.

За однією інформацією чоловік – громадянин Угорщини, за іншою – Сербії. Триває розслідування інциденту.

До слова, чоловік вистрибнув із літака, що їхав до одного з виходів у міжнародному аеропорту Фенікс Скай-Харбор у штаті Арізона, США.

Інцидент стався на рейсі 4236, що летів із Колорадо-Спрінгс.

«За попередніми даними, в той час, як літак рухався до одного з виходів для пасажирів, пасажир, що перебував на борту, вийшов з літака через люк у хвостовій частині [повітряного судна]», – сказав представник Southwest Airlines Ден Лендсон.

Після цього капітан зупинив літак та повідомив авіаційно-диспетчерську службу, зазначив він. Чоловік упав на злітно-посадкову смугу та пошкодив ногу.

Нагадаємо, у Бразилії 5 листопада, внаслідок авіакатастрофи загинула 26-річна співачка і володарка «Латинської Ґреммі» Марілія Мендонса.