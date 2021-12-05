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    Пасажир погрожував відкрити двері літака Ryanair. Відео сутички на борту

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    Пасажир літака вимагав відкрити двері виходу під час польоту - Пасажир погрожував відкрити двері літака Ryanair. Відео сутички на борту
    Пасажир літака вимагав відкрити двері виходу під час польоту
    скріншот із відео

    Чоловік виправдовувся приступом панічної атаки, який спричинив агресивну поведінку

    Пасажир, який летів рейсом Ryanair із Севільї у Будапешт погрожував іншим пасажирам та хотів відкрити двері літака під час польоту, повідомляє іспанський новинний портал La Razon.

    Інцидент стався ще в середині листопада. Чоловік поводився неадекватно та чіплявся до пасажирів. Згодом він погрожував відкрити головні двері літака, заспокоювати його взялися інші пасажири.

    На борту літака чоловік влаштував бійку
    Автор: AION SUR COMUNICACIÓN

    За десять хвилин до приземлення у Будапешті чоловіка врешті вдалося втихомирити та зв'язати. Через інцидент рейс до Будапешта прибув із запізненням.

    29-річного чоловіка затримали після прибуття у міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста. Він розповів поліції, що у нього була панічна атака під час польоту, і він «не міг дочекатися приземлення» і стверджував, що не пам'ятає своїх агресивних дій на борту.

    За однією інформацією чоловік – громадянин Угорщини, за іншою – Сербії. Триває розслідування інциденту.

    До слова, чоловік вистрибнув із літака, що їхав до одного з виходів у міжнародному аеропорту Фенікс Скай-Харбор у штаті Арізона, США.

    Інцидент стався на рейсі 4236, що летів із Колорадо-Спрінгс.

    «За попередніми даними, в той час, як літак рухався до одного з виходів для пасажирів, пасажир, що перебував на борту, вийшов з літака через люк у хвостовій частині [повітряного судна]», – сказав представник Southwest Airlines Ден Лендсон.

    Після цього капітан зупинив літак та повідомив авіаційно-диспетчерську службу, зазначив він. Чоловік упав на злітно-посадкову смугу та пошкодив ногу.

    Нагадаємо, у Бразилії 5 листопада, внаслідок авіакатастрофи загинула 26-річна співачка і володарка «Латинської Ґреммі» Марілія Мендонса.

    Теги: Будапешт літак аеропорт розслідування Ryanair чоловік
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    Пасажир погрожував відкрити двері літака Ryanair. Відео сутички на борту