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    У Канаді розбився приватний літак: двоє загиблих

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    У Канаді розбився літак &ndash; двоє загиблих - У Канаді розбився приватний літак: двоє загиблих
    У Канаді розбився літак – двоє загиблих
    фото з відкритих джерел

    На місці падіння було виявлено уламки літака та два тіла

    Унаслідок авіакатастрофи малого літака у канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, загинуло двоє людей.
    Про це заявили у Королівській поліції Ньюфаундленда.

    Зазначається, що інцидент трапився поблизу міста Вабуш на заході провінції. На місці падіння було виявлено уламки літака та два тіла.

    До регіону вже прибули експерти Ради з безпеки транспорту Канади, які мають встановити причину аварії.

    Нагадаємо, у Бразилії 5 листопада, внаслідок авіакатастрофи загинула 26-річна співачка і володарка «Латинської Ґреммі» Марілія Мендонса.

    Теги: Канада авіакатастрофа літак
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    У Канаді розбився приватний літак: двоє загиблих