У Канаді розбився приватний літак: двоє загиблих

На місці падіння було виявлено уламки літака та два тіла

Унаслідок авіакатастрофи малого літака у канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, загинуло двоє людей.

Про це заявили у Королівській поліції Ньюфаундленда.

Зазначається, що інцидент трапився поблизу міста Вабуш на заході провінції. На місці падіння було виявлено уламки літака та два тіла.

До регіону вже прибули експерти Ради з безпеки транспорту Канади, які мають встановити причину аварії.

Нагадаємо, у Бразилії 5 листопада, внаслідок авіакатастрофи загинула 26-річна співачка і володарка «Латинської Ґреммі» Марілія Мендонса.