«Белавіа» відключили від міжнародних систем розрахунків для перевезень

Авіакомпанію «Белавіа» відключили від системи взаєморозрахунків та системи для вантажних авіаперевезень

Євросоюз запровадив санкції проти 17 фізичних та 11 юридичних осіб, серед яких значиться білоруський авіаперевізник «Белавіа»

Білоруську авіакомпанію «Белавіа» відключили від системи взаєморозрахунків BSP та системи Cass для вантажних авіаперевезень. Про це Zerkalo.io повідомили у Міжнародній асоціації повітряного транспорту (IATA).

«Ми підтверджуємо, що авіакомпанію «Белавіа» було відсторонено від участі у Програмі з білінгу та розрахунків (BSP) та Системи розрахунків за вантажними рахунками (Cass)», – повідомили у Міжнародній асоціації повітряного транспорту.

Система BSP уніфікує фінансові та інформаційні потоки, тим самим спрощуючи процедуру оформлення та продажу авіаквитків як самими авіакомпаніями, так і агентами. Її запустили в 1971 році в Японії, а зараз система охоплює понад 370 авіакомпаній у 180 країнах світу, через неї проходить близько 70% непрямих продажів квитків. Останніми роками (за винятком 2020 р.) через неї продається квитків на понад $230 млрд щорічно.

Система розрахунків за вантажними рахунками (Cass) призначена для проведення розрахунків між авіакомпаніями та експедиторами.

У «Белавіа» поки що не прокоментували цю ситуацію, пише видання.

Таке рішення, ймовірно, ухвалено у зв'язку із заявленими минулого тижня європейськими обмеженнями. Євросоюз запровадив санкції проти 17 фізичних та 11 юридичних осіб, серед яких значиться білоруський авіаперевізник «Белавіа».

Перед прийняттям п'ятого пакету санкцій гендиректор «Белавіа» Ігор Чергинець розповідав, що обмеження стосуватимуться лізингових контрактів білоруського авіаперевізника, тому лізингові компанії завчасно вимагали повернути частину літаків.

На той час із флоту «Белавіа» вивели як мінімум два Boeing 737-800. Повітряні судна прибули до Стамбула, де «втратили» білоруську реєстрацію EW, знайшовши номери Сан-Марино T7-438 та Ірландії EI-GYP, після чого їх перегнали в аеропорти Вонсдрехта (Нідерланди) та Острави (Чехія). Авіакомпанія поки що не підтвердила цієї інформації. Раніше «Белавиа» вже відправила три новітні літаки Embraer до Казахстану – для бортів шукали тимчасову стоянку.

Також США запровадили санкції проти Білорусі.