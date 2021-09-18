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    У Нью-Йорку затопило український дитсадок (відео)

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    &nbsp;Світлана Хмурковська&nbsp;&ndash;&nbsp;директорка закладу, разом з дітьми - У Нью-Йорку затопило український дитсадок (відео)
     Світлана Хмурковська – директорка закладу, разом з дітьми

    Український дитячий садочок «Барвінок» теж постраждав від негоди

    Штат Нью Йорк відбудовується від наслідків урагану Іда, який прокотився 2 тижні тому.

    В епіцентрі найгіршого за десятиліття паводку опинився і український дитячий садочок «Барвінок» в околицях Нью-Йорка. Працівники та активісти української громади взялися за відбудову садочка, про це повідомляє Голос Америки.

    Як відомо, у США лютував ураган Іда. У Нью-Йорку ввели режим надзвичайного стану, закрили метро й основні автомагістралі, а також були скасовані сотні рейсів у міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді. Також у місті метро перетворилося на море.

    За даними Національної метеорологічної служби США, кількість денних опадів у Центральному парку Нью-Йорка побила 94-річний рекорд у 10 см і становила 18 см. Крім того, Іда призвела до значного підвищення рівня річок у середній Атлантиці й Новій Англії.

    Читайте також: Ураган Іда в Нью-Йорку: відео затопленого метро

    Теги: США стихійні лиха дитячий садок ураган
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    У Нью-Йорку затопило український дитсадок (відео)