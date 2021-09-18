У Нью-Йорку затопило український дитсадок (відео)

Український дитячий садочок «Барвінок» теж постраждав від негоди

Штат Нью Йорк відбудовується від наслідків урагану Іда, який прокотився 2 тижні тому.

В епіцентрі найгіршого за десятиліття паводку опинився і український дитячий садочок «Барвінок» в околицях Нью-Йорка. Працівники та активісти української громади взялися за відбудову садочка, про це повідомляє Голос Америки.

Як відомо, у США лютував ураган Іда. У Нью-Йорку ввели режим надзвичайного стану, закрили метро й основні автомагістралі, а також були скасовані сотні рейсів у міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді. Також у місті метро перетворилося на море.

За даними Національної метеорологічної служби США, кількість денних опадів у Центральному парку Нью-Йорка побила 94-річний рекорд у 10 см і становила 18 см. Крім того, Іда призвела до значного підвищення рівня річок у середній Атлантиці й Новій Англії.

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