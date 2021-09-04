Ураган «Іда» в Ньою-Йорку: відео затопленого метро

У США вирує ураган, він уже кілька днів рухається уздовж східного узбережжя країни

У США лютує ураган «Іда». У Нью-Йорку ввели режим НС, закрили метро і основні автомагістралі, а також були скасовані сотні рейсів в міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді. Також у місті метро перетворилося на море. Відео зібрала спільнота ХК Київ в Іnstagram.

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Поліція Нью-Йорка заборонила виїжджати на дороги всім машинам, крім автомобілів екстрених служб.

Повідомляється про щонайменше 46 загиблих. Люди загинули в затоплених підвалах своїх будинків, одне тіло було вилучено з автомобіля, що перекинувся.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул вважає, що причиною руйнівних штормів є кліматичні зміни.

«Через зміни клімату, на жаль, це те, з чим нам доведеться мати справу з великою регулярність», – прокоментувала вона негоду в своєму штаті.

Нагадаємо, ураган Іда, який перетворився на посттропічний циклон, рухається американськими штатами Нью-Йорк, Пенсільванія, Нью-Джерсі і Меріленд. Фахівці Національного центру зі спостереження за ураганами США попереджають, що циклон супроводжується сильними опадами і загрожує повенями.

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