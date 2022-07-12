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  3. У Росії обрали найкращого метальника коров'ячого гною (відео)
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    У Росії обрали найкращого метальника коров'ячого гною (відео)

    Схоже, що в Росії залишається небагато розваг - У Росії обрали найкращого метальника коров'ячого гною (відео)
    Схоже, що в Росії залишається небагато розваг
    скріншот з відео

    Війна не завадила росіянам провести сумнівні розваги

    У Пермському краї відродили чемпіонат з метання коров'ячого гною «Веселий коров'як». «Свято» проводять в день села Крилове.

    Як повідомляють російські ЗМІ, не дивлячись на божевільну ідею, самі росіяни в захваті від змагань. Навіть більше, учасники стверджували, що «гній зовсім не пахне».

    Сама суть змагань проста, треба якомога далі кинути диск, зроблений з коров'ячого гною. Цього року переможець закинув «снаряд» майже на 50 метрів.

    В коментарях до відео, чимало українців кепкують з учасників події, називаючи це імпортозаміщенням справжнього спорту.

    Нагадаємо, раніше російська кіберспортивна команда Virtus.pro була дискваліфікована з міжнародних змагань через використання знаку Z, який став символом війни Росії проти України.

    Також Росія і Білорусь можуть втратити членство в Міжнародному паралімпійському комітеті.

    Теги: росія окупанти війна Україна #stoprussia
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    У Росії обрали найкращого метальника коров'ячого гною (відео)