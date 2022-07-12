У Росії обрали найкращого метальника коров'ячого гною (відео)

Схоже, що в Росії залишається небагато розваг

Війна не завадила росіянам провести сумнівні розваги

У Пермському краї відродили чемпіонат з метання коров'ячого гною «Веселий коров'як». «Свято» проводять в день села Крилове.

Як повідомляють російські ЗМІ, не дивлячись на божевільну ідею, самі росіяни в захваті від змагань. Навіть більше, учасники стверджували, що «гній зовсім не пахне».

Сама суть змагань проста, треба якомога далі кинути диск, зроблений з коров'ячого гною. Цього року переможець закинув «снаряд» майже на 50 метрів.

В коментарях до відео, чимало українців кепкують з учасників події, називаючи це імпортозаміщенням справжнього спорту.

Нагадаємо, раніше російська кіберспортивна команда Virtus.pro була дискваліфікована з міжнародних змагань через використання знаку Z, який став символом війни Росії проти України.

Також Росія і Білорусь можуть втратити членство в Міжнародному паралімпійському комітеті.