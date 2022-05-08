  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Росія і Білорусь можуть втратити членство в Міжнародному паралімпійському комітеті

    На Росію та Білорусь очікують нові спортивні санкції? - Росія і Білорусь можуть втратити членство в Міжнародному паралімпійському комітеті
    На Росію та Білорусь очікують нові спортивні санкції?

    Міжнародний паралімпійський комітет цього року вже усував росіян та білорусів від Паралімпіади-2022

    Росію і Білорусь можуть позбавити членства в Міжнародному паралімпійському комітеті через війну в Україні.

    Зокрема, буде скликано позачергову Генеральну асамблею, яка вирішить їхню долю і потенційно зобов'яже членів організації дотримуватися олімпійського перемир'я.

    Президент МПК Ендрю Парсонс повідомив, що організація планує провести зустріч у листопаді, коли, як очікується, членам будуть представлені дві пропозиції у відповідь на вторгнення Росії в Україну за підтримки Білорусі.

    Членам організації потрібно буде проголосувати за «призупинення чи припинення» членства Росії та Білорусі в МПК.

    Також проведуть голосування та обговорення питання, чи повинне дотримання олімпійського перемир'я бути обов'язком для збереження членства в МПК.

    Раніше комітет усунув російських та білоруських спортсменів від Паралімпіади-2022.

    Джерело: Sport.ua

    Теги: Білорусь росія окупанти війна паралімпійські ігри Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія і Білорусь можуть втратити членство в Міжнародному паралімпійському комітеті