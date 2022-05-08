Росія і Білорусь можуть втратити членство в Міжнародному паралімпійському комітеті

На Росію та Білорусь очікують нові спортивні санкції?

Міжнародний паралімпійський комітет цього року вже усував росіян та білорусів від Паралімпіади-2022

Росію і Білорусь можуть позбавити членства в Міжнародному паралімпійському комітеті через війну в Україні.

Зокрема, буде скликано позачергову Генеральну асамблею, яка вирішить їхню долю і потенційно зобов'яже членів організації дотримуватися олімпійського перемир'я.

Президент МПК Ендрю Парсонс повідомив, що організація планує провести зустріч у листопаді, коли, як очікується, членам будуть представлені дві пропозиції у відповідь на вторгнення Росії в Україну за підтримки Білорусі.

Членам організації потрібно буде проголосувати за «призупинення чи припинення» членства Росії та Білорусі в МПК.

Також проведуть голосування та обговорення питання, чи повинне дотримання олімпійського перемир'я бути обов'язком для збереження членства в МПК.

Раніше комітет усунув російських та білоруських спортсменів від Паралімпіади-2022.

Джерело: Sport.ua