Росія і Білорусь можуть втратити членство в Міжнародному паралімпійському комітеті
Міжнародний паралімпійський комітет цього року вже усував росіян та білорусів від Паралімпіади-2022
Росію і Білорусь можуть позбавити членства в Міжнародному паралімпійському комітеті через війну в Україні.
Зокрема, буде скликано позачергову Генеральну асамблею, яка вирішить їхню долю і потенційно зобов'яже членів організації дотримуватися олімпійського перемир'я.
Президент МПК Ендрю Парсонс повідомив, що організація планує провести зустріч у листопаді, коли, як очікується, членам будуть представлені дві пропозиції у відповідь на вторгнення Росії в Україну за підтримки Білорусі.
Членам організації потрібно буде проголосувати за «призупинення чи припинення» членства Росії та Білорусі в МПК.
Також проведуть голосування та обговорення питання, чи повинне дотримання олімпійського перемир'я бути обов'язком для збереження членства в МПК.
Раніше комітет усунув російських та білоруських спортсменів від Паралімпіади-2022.
Джерело: Sport.ua