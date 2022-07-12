Звільнення Зміїного заощаджує бізнесу щонайменше $500 тис. на добу

Після відходу росіян зі Зміїного відновилися перевезення агропродукції через гирло Бистре річки Дунай у Чорне море

За підрахунками експертів, звільнення острова Зміїний та деблокада гирла Бистре дозволяє бізнесу заощадити $500 тис. на добу. Про це повідомляє пресслужба держпідприємства «Адміністрація морських портів України» (АМПУ).

«Додаткове вікно можливості дозволить пришвидшити темпи проведення суден-зерновозів до Дунайських портів. Паралельно ми працюємо з румунськими колегами, аби логістичні процеси були максимально швидкими та ефективними», – розповів очільник АМПУ Олексій Востріков.

У пресслужбі зазначають, що розвиток Дунайського портового кластера визначено одним із пріоритетних напрямків у роботі, зокрема, і Британсько-Української групи з питань відновлення інфраструктури. Це дозволить уникнути гуманітарної катастрофи всередині країни та попередити світову продовольчу кризу, що виникла внаслідок російської військової агресії.

Нагадаємо, Збройні Сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від російських окупантів.

Після звільнення острова гирло Бистре стало відкритим для суден. Військово-морські сили ЗСУ 11 липня заявили, що долучились до організації забезпечення перевезень агропродукції цивільними суднами через гирло Бистре річки Дунай у Чорне море. Так, перші вісім іноземних суден уже прибули до портів України. Використання вказаного каналу стало можливим завдяки звільненню острова Зміїний від російських окупантів. Водночас у ВМС зазначили, що більшість портів України досі залишаються закритими, а деякі з них окуповані.

Через російську агресію та блокаду в Чорному морі в українських портах заблоковані понад 20 млн тонн українського зерна, значна частина якого призначалася для боротьби зі світовою кризою. Частково відновивши експорт агропродукції річковим шляхом, Україна сприяє її вирішенню.

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