Кара єгипетська. Росію атакувала саранча (відео)

Росія не може ефективно боротися з нашестям комах через «воєнну» заборону на застосування авіації

Краснодарський край Росії потерпає від нашестя саранчі. Користувачі соцмереж поширюють відео, на яких видно, як «хмари» комах кружляють над полями.

У пресслужбі адміністрації Приморсько-Охтарського району Краснодарського краю РФ, повідомили, що фіксується зростання кількості саранчі у декількох населених пунктах та запевнили, що вже проводили хімічну обробку узбіччя доріг, країв полів із сільськогосподарськими культурами. Однак через негоду личинки саранчі відроджувалися нерівномірно і обробку доводилося проводити на одних і тих самих земельних ділянках по кілька разів. У адміністрації бідкаються, що знищити саранчу повністю неможливо, тому що основне вогнище шкідника знаходиться у плавневій зоні, де обробки категорично заборонені.

На сьогодні саранча поширилася на площі понад 1442 гектарів, з них обробка проводилася на площі 1209 гектарів.

«Оскільки останніми роками водна гладь катастрофічно зменшилася через пересихання річок, збільшується площа земельних ділянок, де сарана почувається комфортно, з'являється можливість відродження личинок там, де це раніше було неможливо», – розповідають чиновники.

Як зазначили у адміністрації, зараз шкідник «збивається в зграї та мандрує районом». Також у цій ситуації вбачається і вплив війни з Україною – обробка полів за допомогою авіації неможлива, адже на півдні Росії заборонені польоти цивільної авіації.

«На цей момент дуже вразливі кукурудзяні поля, ця злакова культура – улюблені ласощі саранчі, фермерам доводиться застосовувати самохідні обприскувачі, яких у районі кілька штук, оскільки застосування авіації тимчасово заборонено», – додали в адміністрації.

Нагадаємо, раніше у російському місті Сочі річка Східний Дагомис через сильні зливи вийшла з берегів і затопила двори багатоповерхових житлових будинків і під'їзди одного з районів курорту.

Також повідомлялося, що у російській республіці Саха (Якутія) річки, що одночасно розлилися, затоплюють населені пункти. Крім того, територію накрило димом від пожеж. У регіоні майже немає доріг, тому рятувальники працюють тільки у доступних місцях.