У Росії розбився вертоліт: пілот загинув

Причиною аварії могла стати технічна несправність, «через яку пілот спробував здійснити посадку, але машина при зіткненні з землею зруйнувалася»

Вертоліт здійснив жорстку посадку під час зрошення полів

У Краснодарському краї Росії під час жорсткої посадки вертольота Мі-2 загинув пілот. Про це в суботу повідомляє «Тасс» з посиланням на пресслужбу МНС РФ.

«В результаті жорсткої посадки вертольота в районі 52-го км автодороги Краснодар – Новоросійськ загинув пілот, чоловік 1960 року народження. Служби екстреного реагування на місці», – сказали в МНС.

Зазначається, що вертоліт здійснив жорстку посадку в районі селища Ільський під час зрошення полів.

За даними екстрених служб, причиною аварії могла стати технічна несправність, «через яку пілот спробував здійснити посадку, але машина при зіткненні з землею зруйнувалася». Розглядаються й інші версії аварії.

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