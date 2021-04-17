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    У Росії розбився вертоліт: пілот загинув

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    Причиною аварії могла стати технічна несправність, &laquo;через яку пілот спробував здійснити посадку, але машина при зіткненні з землею зруйнувалася&raquo; - У Росії розбився вертоліт: пілот загинув

    Причиною аварії могла стати технічна несправність, «через яку пілот спробував здійснити посадку, але машина при зіткненні з землею зруйнувалася»

    Скріншот з відео

    Вертоліт здійснив жорстку посадку під час зрошення полів

    У Краснодарському краї Росії під час жорсткої посадки вертольота Мі-2 загинув пілот. Про це в суботу повідомляє «Тасс» з посиланням на пресслужбу МНС РФ.

    «В результаті жорсткої посадки вертольота в районі 52-го км автодороги Краснодар – Новоросійськ загинув пілот, чоловік 1960 року народження. Служби екстреного реагування на місці», – сказали в МНС.

    Зазначається, що вертоліт здійснив жорстку посадку в районі селища Ільський під час зрошення полів.

    За даними екстрених служб, причиною аварії могла стати технічна несправність, «через яку пілот спробував здійснити посадку, але машина при зіткненні з землею зруйнувалася». Розглядаються й інші версії аварії.

    Раніше у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М, є загиблі.

    Теги: Росія авіакатастрофа смерть вертоліт гелікоптер
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