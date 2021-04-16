Літак з турецьким міністром здійснив аварійну посадку через несправність двигуна

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі внаслідок інциденту не постраждав

Після 40 хвилин польоту було виявлено несправність лівого двигуна літака

Літак, на борту якого перебував міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі, здійснив аварійну посадку у провінції Малатья через несправність одного з двигунів.

«У ході польоту було виявлено несправність лівого двигуна літака. Після оцінки ситуації прийняли рішення здійснити аварійну посадку в Малатьї», – цитує міністра після приземлення видання Son Dakika.

Літак, що належить директорату лісового господарства, прямував з Анкари в провінцію Шірнак, що на південному сході країни.

На борту перебували дев’ять людей, з них двоє членів екіпажу та посадовці, серед яких міністр, його заступник, депутат парламенту та інші.

Несправність було виявлено після 40 хвилин польоту. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Причини несправності з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, що в Еквадорі шестеро людей загинули під час аварії літака.