  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Літак з турецьким міністром здійснив аварійну посадку через несправність двигуна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі внаслідок інциденту не постраждав - Літак з турецьким міністром здійснив аварійну посадку через несправність двигуна

    Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі внаслідок інциденту не постраждав

    Скріншот з відео

    Після 40 хвилин польоту було виявлено несправність лівого двигуна літака

    Літак, на борту якого перебував міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі, здійснив аварійну посадку у провінції Малатья через несправність одного з двигунів.

    «У ході польоту було виявлено несправність лівого двигуна літака. Після оцінки ситуації прийняли рішення здійснити аварійну посадку в Малатьї», – цитує міністра після приземлення видання Son Dakika.

    Літак, що належить директорату лісового господарства, прямував з Анкари в провінцію Шірнак, що на південному сході країни.

    На борту перебували дев’ять людей, з них двоє членів екіпажу та посадовці, серед яких міністр, його заступник, депутат парламенту та інші.

    Несправність було виявлено після 40 хвилин польоту. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Причини несправності з’ясовуються.

    Раніше повідомлялося, що в Еквадорі шестеро людей загинули під час аварії літака.

    Теги: Туреччина міністр авіакатастрофа літак аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies