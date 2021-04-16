Секретар РНБО: Іран навмисно збив літак МАУ
На думку пана Данілова, Іран збив літак ймовірно для того, щоб припинити військову ескалацію зі США
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ демонструє, що літак збили навмисно. Про це він заявив канадському виданню Globe and Mail.
Він не вірить, що це сталося випадково. «Це було навмисно. Це була свідома атака», – стверджує Данілов.
Секретар РНБО додав, що не ділився своєю теорією з канадською владою, але розповів, що прямо спитав про це секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані під час свого офіційного візиту в Тегеран після аварії. Той лише запевнив, що його політична фракція не мала стосунку до того, що сталося з рейсом МАУ.
«Коли я був у Тегерані, я прямо спитав у свого колеги: «Чому ви це зробили?». Він мені дуже чесно відповів: що вони були не зацікавлені у збитті цього літака, але що Іран – це країна, де існують різні групи впливу. Там є щонайменше три різних військових групи, підпорядковані трьом різним командуванням, зокрема «Корпус вартових Ісламської революції», але не лише вони», – розповів Данілов.
Раніше іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.
Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.
6 квітня 2021 року стало відомо, що в Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам. Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки». Він не розкрив імена іранських посадовців.
Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.