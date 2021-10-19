У Техасі розбився пасажирський літак (відео)

За інформацією ЗМІ, всім пасажирам вдалося вибратися з літака

Після падіння лайнер загорівся

В американському штаті Техас зазнав аварії пасажирський літак, на борту якого перебувала 21 людина. Про це повідомляє Fox News.

Літак зазнав аварії в окрузі Уоллер, після падіння лайнер загорівся.

За інформацією ЗМІ, всім пасажирам вдалося вибратися з літака, лише одна людина отримала поранення.

На місці події працюють бригади швидкої допомоги та пожежники, які намагаються ліквідувати загоряння літака. Поки невідомо, що стало причиною аварії.

#AHORA

Alrededor de una veintena de personas sobreviven a un accidente aéreo cerca de un aeropuerto en #WallerCounty, en el estado de #Texas. Al menos un herido, informan fuentes a FOX 26. pic.twitter.com/eDYh5jGFMD — @geovannipma (@Geovannniameth) October 19, 2021

До слова, 10 жовтня російський літак із парашутистами розбився у Татарстані.

Також у США через птаха під час зльоту загорівся літак (відео).