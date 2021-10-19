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    У Техасі розбився пасажирський літак (відео)

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    За інформацією ЗМІ, всім пасажирам вдалося вибратися з літака - У Техасі розбився пасажирський літак (відео)
    За інформацією ЗМІ, всім пасажирам вдалося вибратися з літака
    фото: fox5dc.com

    Після падіння лайнер загорівся

    В американському штаті Техас зазнав аварії пасажирський літак, на борту якого перебувала 21 людина. Про це повідомляє Fox News.

    Літак зазнав аварії в окрузі Уоллер, після падіння лайнер загорівся.

    За інформацією ЗМІ, всім пасажирам вдалося вибратися з літака, лише одна людина отримала поранення.

    На місці події працюють бригади швидкої допомоги та пожежники, які намагаються ліквідувати загоряння літака. Поки невідомо, що стало причиною аварії.

    До слова, 10 жовтня російський літак із парашутистами розбився у Татарстані.

    Також у США через птаха під час зльоту загорівся літак (відео).

    Теги: США авіакатастрофа лайнер літак
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    У Техасі розбився пасажирський літак (відео)