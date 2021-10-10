Російський літак із парашутистами розбився у Татарстані

На борту літака L-410 перебувало 20 парашутистів

У Татарстані зник із радарів легкомоторний літак L-410, в якому були парашутисти, повідомляє Telegram-канал «112».

Уточнюється, що літак належить мензелінському аероклубу. У момент, коли він перестав виходити на зв'язок, було відомо про 22 пасажирів, серед яких два члени екіпажу і 20 – парашутисти. Запис з місця події публікує Mash у своєму Telegram-каналі.

«112» зазначав, що L-410 здійснив жорстку посадку в шести кілометрах від Мензелінська. У цьому місці, як заявили очевидці, є дим. Пізніше стало відомо, що легкомоторний літак розбився. Спочатку повідомлялося, що у результаті загинули 19 осіб. Пізніше уточнили, що з літака витягли живими ще чотирьох осіб. Всього, за даними рятувальників, врятовано сім осіб.

У трьох постраждалих зафіксовані різні пошкодження.

Додамо, що влітку у РФ на Камчатці сталася катастрофа з літаком Ан-26, на борту якого були 28 осіб. Він зник з радарів, коли летів з Петропавловська-Камчатського в селище міського типу Палана. Всі на борту літака загинули. Серед можливих версій катастрофи наслідок називало несприятливу погоду, помилку пілотування і технічні несправності повітряного судна.

Також повідомлялося, що у зниклому на Камчатці літаку Ан-26 були чиновники.

Загалом останнім часом у Росії масово падають військові та пожежні літаки. При цьому катастрофи з російськими літаками відбуваються не тільки в РФ, але і за кордоном.

Також у середині серпня у Росії розбився транспортний літак (відео).