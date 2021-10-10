  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Російський літак із парашутистами розбився у Татарстані

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Легкомоторний літак впав у Татарстані, сімох осіб вдалося врятувати - Російський літак із парашутистами розбився у Татарстані
    Легкомоторний літак впав у Татарстані, сімох осіб вдалося врятувати
    фото з відкритих джерел

    На борту літака L-410 перебувало 20 парашутистів

    У Татарстані зник із радарів легкомоторний літак L-410, в якому були парашутисти, повідомляє Telegram-канал «112».

    Уточнюється, що літак належить мензелінському аероклубу. У момент, коли він перестав виходити на зв'язок, було відомо про 22 пасажирів, серед яких два члени екіпажу і 20 – парашутисти. Запис з місця події публікує Mash у своєму Telegram-каналі.

    «112» зазначав, що L-410 здійснив жорстку посадку в шести кілометрах від Мензелінська. У цьому місці, як заявили очевидці, є дим. Пізніше стало відомо, що легкомоторний літак розбився. Спочатку повідомлялося, що у результаті загинули 19 осіб. Пізніше уточнили, що з літака витягли живими ще чотирьох осіб. Всього, за даними рятувальників, врятовано сім осіб.

    У трьох постраждалих зафіксовані різні пошкодження.

    Додамо, що влітку у РФ на Камчатці сталася катастрофа з літаком Ан-26, на борту якого були 28 осіб. Він зник з радарів, коли летів з Петропавловська-Камчатського в селище міського типу Палана. Всі на борту літака загинули. Серед можливих версій катастрофи наслідок називало несприятливу погоду, помилку пілотування і технічні несправності повітряного судна.

    Також повідомлялося, що у зниклому на Камчатці літаку Ан-26 були чиновники.

    Загалом останнім часом у Росії масово падають військові та пожежні літаки. При цьому катастрофи з російськими літаками відбуваються не тільки в РФ, але і за кордоном.

    Також у середині серпня у Росії розбився транспортний літак (відео).

    Теги: Росія літак смерть рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російський літак із парашутистами розбився у Татарстані