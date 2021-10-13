Катастрофа MH17. ЄС та Україна закликали Росію визнати вину, відповідь не забарилася

17 липня 2014 року у небі над окупованим Донбасом

Російські бойовики збили пасажирський літак 17 липня 2014 року у небі над окупованим Донбасом

Кремль вперто продовжує називати збиття пасажирського авіалайнера «аварією»

Росія має визнати свою відповідальність за збиття пасажирського літака Boeing 777 у липні 2014 року неподалік Торезу, що в Донецькій області. Про це напередодні було сказано у спільній заяві за підсумками 23-го саміту Україна – Європейський союз. Сьогодні РФ відповіла на заяву ЄС та України. Як заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, заклики до Росії визнати провину за «аварію» рейсу MH17 у небі над Донбасом «недоречні і недопустимі».

Спікер Путіна відкидає провину РФ, мотивуючи це тим, що «авіакатастрофа» сталася в небі над Україною, повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, 12 жовтня відбувся саміт Україна – ЄС, де Брюссель та Київ визнали РФ стороною конфлікту.

«Ми підкреслили нашу повну підтримку всіх зусиль із встановлення правди, справедливості та відповідальності перед 298 жертвами та їхніми найближчими родичами за збиття рейсу MH17.

Ми закликали у цьому зв'язку Російську Федерацію продовжувати тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами і РФ щодо збиття рейсу MH17, визнати свою відповідальність та докласти максимальних зусиль для притягнення винних до відповідальності за збиття рейсу MH17», – сказано в тексті.

РФ є стороною конфлікту на Донбасі і є агресором, нагадали у заяві.

«Ми підтверджуємо своє рішуче засудження очевидного порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок актів агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року.

ЄС знову продовжив свої економічні санкції проти Росії», – сказано в тексті.

Нещодавно Росія оголосила в розшук журналіста-розслідувача, який заявляв про причетність ФСБ до збиття MH17.

Нагадаємо, у Нідерландах на судових слуханнях у справі МН17 нідерландець Йос Джаноттен, який втратив в авіакатастрофі дочку, звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом взяти відповідальність за збиття.

Загалом слово в суді мали 11 родичів загиблих з рейсу МН17. Наступне судове засідання відбудеться 23 вересня.

Як відомо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

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