Українців просять бути пильними

Ситуація щодо російського вторгнення!

Кервіництво Державної служби з надзвичайних ситуацій Україні просить населення бути пильними – звертати увагу на підозрілих осіб.

«Звертаємося до громадян будьте пильними. Вже є випадок прибуття до нашого підрозділу підозрілої особи, яка видає себе за працівника ДСНС Донецької області, яких ніби то розпустили і він готовий служити у нашій частині», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підозрілих осіб під різним приводом необхідно затримувати і викликати поліцію для з'ясування особи.