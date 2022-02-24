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    Українців просять бути пильними

    Українців просять бути пильними

    Ситуація щодо російського вторгнення!

    Кервіництво Державної служби з надзвичайних ситуацій Україні просить населення бути пильними – звертати увагу на підозрілих осіб.

    «Звертаємося до громадян будьте пильними. Вже є випадок прибуття до нашого підрозділу підозрілої особи, яка видає себе за працівника ДСНС Донецької області, яких ніби то розпустили і він готовий служити у нашій частині», – йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що підозрілих осіб під різним приводом необхідно затримувати і викликати поліцію для з'ясування особи.

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    Теги: окупанти ДСНС війна населення
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    Українців просять бути пильними