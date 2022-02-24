Російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу
Важлива інформація щодо російського вторгнення
Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС. Нацгвардійці, що охороняють сховище не безпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
«Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!», – сказав Геращенко.
ЗСУ ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника – Російської Федерації. Відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».
Читайте також: Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського