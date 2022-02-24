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    У Києві знову увімкнули сирени цивільної оборони

    У Києві знову прозвучали сирени цивільної оборони - У Києві знову увімкнули сирени цивільної оборони

    У Києві знову прозвучали сирени цивільної оборони

    фото з відкритих джерел

    Їх було чутно на Подолі, Голосіївському та Шевченківському районах

    24 лютого о 15: 17 за київським часом у Києві прозвучали сирени цивільної оборони. Їх було чутно на Подолі, а також у Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

    Біля станції метро Лісова і в районі Позняки серен не було. Також сирен не було в районі Дарниці.

    Раніше, літак скинув ракету на холодний канал поряд із Трипільською ТЕС.

    Як відомо, російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої.

    До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.

    Нагадаємо, перед тим військові на Луганщині збили сьомий літак росіян. Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля

    Тим часом російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео).

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    Теги: окупанти Київ метро військові Україна
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    У Києві знову увімкнули сирени цивільної оборони