У Києві знову увімкнули сирени цивільної оборони
У Києві знову прозвучали сирени цивільної оборони
Їх було чутно на Подолі, Голосіївському та Шевченківському районах
24 лютого о 15: 17 за київським часом у Києві прозвучали сирени цивільної оборони. Їх було чутно на Подолі, а також у Голосіївському та Шевченківському районах столиці.
Біля станції метро Лісова і в районі Позняки серен не було. Також сирен не було в районі Дарниці.
Раніше, літак скинув ракету на холодний канал поряд із Трипільською ТЕС.
Як відомо, російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої.
До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.
Нагадаємо, перед тим військові на Луганщині збили сьомий літак росіян. Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля
Тим часом російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео).