У Києві знову увімкнули сирени цивільної оборони

24 лютого о 15: 17 за київським часом у Києві прозвучали сирени цивільної оборони. Їх було чутно на Подолі, а також у Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

Біля станції метро Лісова і в районі Позняки серен не було. Також сирен не було в районі Дарниці.

Раніше, літак скинув ракету на холодний канал поряд із Трипільською ТЕС.

Як відомо, російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої.

До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.

Нагадаємо, перед тим військові на Луганщині збили сьомий літак росіян. Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля

Тим часом російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео).

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