Україні потрібна агресивна та дискримінаційна дерусифікація, – журналіст (відео)

Дроздов вважає, що Україна є «покусаною» країною, де 300 років викорінювалась українську мову

«Як нас русифікували, так треба і дерусифікувати»

Журналіст Остап Дроздов закликав до проведення агресивної, безкомпромісної, ультимативній і дискримінаційної дерусифікації в Україні. Про це він заявив в ефірі телеканалу НТА.

«У всіх країнах світу громадянин дискримінується за незнання державної мови. Громадянин, який не знає державної мови, не може бути обраним, не може займати державну посаду, не може працювати в правоохоронних органах і так далі», – пояснив Дроздов.

За його словами, в української влади не вистачає сміливості, щоб перестати згладжувати гострі кути в мовному питанні. Дроздов вважає, що ситуація повинна змінитися, тому що Україна є «покусаною» країною, де 300 років викорінювалась українську мову.

«Як нас русифікували, так треба і дерусифікувати», – наголосив журналіст.