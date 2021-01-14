Помер відомий спортивний коментатор

Юрій Сипунов був одним із символів луганського футболу

13 січня, на 80-му році життя помер спортивний коментатор і журналіст Юрій Сипунов.

Юрій Сипунов народився 19 січня 1941 року в Луганську. Закінчив Ворошиловградський сільськогосподарський інститут. У 2009-му отримав звання Заслуженого працівника культури України (2009).

Трудова та спортивна діяльність

З 1960 року – коментатор спортивних матчів, тележурналіст

1972-1996 – видавництво «Ворошиловградської правди», інженер-будівельник

Юрій Сипунов вів активний спосіб життя і мав чимало особистих спортивних здобутків – став чемпіоном Луганська з кросу в 1956-му, призером чемпіонату області з баскетболу у складі команди облради ДСТ «Спартак» у 1967-му.

Перший офіційний репортаж Юрій Сипунов провів більше півстоліття тому – з матчу чемпіонату СССР з футболу, який відбувся 3 червня 1960 року і в якому зустрічалися «Трудові резерви» (Луганськ) - «Шахтар» (Горлівка). Це був радіорепортаж.

Згодом Юрій Сипунов завжди був поруч з луганською «Зорею», супроводжував команду в її далеких і близьких поїздках і вів прямі репортажі по радіо і телебаченню. Репортажі Юрія Івановича завжди відрізнялися грамотністю, змістовністю і завзяттям.

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