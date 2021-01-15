Охочих потрапити до влади чекають іспити на знання української мови

Іспит на знання державної мови має скласти президент

Національна комісія зі стандартів державної мови повідомляє, що через пів року, а саме 16 липня, в Україні мають розпочатися іспити на рівень володіння державною мовою. Його складатимуть передусім особи, які прагнуть стати громадянами України, державні службовці, а також високопосадовці в різних сферах – міністри, судді, ректори університетів, директори шкіл, і навіть сам президент. Саме такі умови передбачає закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

У Нацкомісії повідомили «Главкому», що вже готують детальне роз’яснення про всі етапи іспиту, як до нього підготуватися та хто конкретно має його складати.

Наразі відомо, що з липня іспит буде доступний постійно. Комісія вже понад рік активно готує програму комплексного іспиту та всі необхідні документи, щоб іспит стартував вчасно і був доступним у різних регіонах України. Крім того, за планами він має бути зашифрованим і комп’ютеризованим, щоб ні в кого не виникало спокуси «повпливати» на результати.



Іспит складатиметься з двох етапів – письмового й усного. Саме вони і визначать рівень мовних умінь, мовленнєвих навичок та комунікативної компетентності осіб, які відповідно до закону зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків чи для набуття громадянства.



Процедура іспиту однакова і для осіб, які претендують на зайняття визначених законом посад, і для осіб, які прагнуть набути громадянства України, однак рівень завдань – різний.



Детальна інформація про іспит незабаром з’явиться на сторінці Комісії на офіційному сайті МОН.

Нагадаємо, в Україні із 16 січня уся сфера обслуговування має перейти винятково на державну мову. Цього вимагає закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

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