Якщо відмовилися обслуговувати українською: покрокова інструкція, як діяти

У 2021 році вся сфера обслуговування буде українською

В Україні набуває чинності стаття 30 «мовного закону» вже 16 січня

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, як діяти у випадку порушення права на обслуговування державною мовою.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Кремінь повідомив як діяти, якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене:

Спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою;

У разі відмови працівника, звернутись до керівництва закладу або на «гарячу лінію« установи: торговельної мережі, АЗС, аптеки тощо.

У разі відмови або не забезпечення надання інформації (послуг) державною мовою необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та дані суб'єкта господарювання (назву, місцезнаходження, контакти суб'єкта).

Далі протягом шести місяців з дня виявлення заявником порушення слід подати скаргу до Уповноваженого.

Подати скаргу до Уповноваженого на поштову адресу 01001, Київ, провулок Музейний, 12, електронну скриньку [email protected] або заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого.

Так, у скарзі обов’язково має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги, який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право скаржника.

«Рекомендуємо також додати докази на підтвердження», – зазначив Кремінь.

Письмова скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати. В електронній скарзі також необхідно вказати електронну поштову адресу, на яку заявникові може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування підпису під час надсилання електронного звернення не вимагається.

Раніше Тарас Кремінь заявив, що значно зросла кількість скарг на порушення «мовного закону» в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Це сталося з переходом навчання на дистанційну форму.

Нагадаємо, мовний омбудсмен після виборів вимагає від декількох місцевих рад скасувати рішення про функціонування регіональних мов. Він також просить генпрокурора Ірину Венедіктову через суд скасувати відповідні рішення.

Закон про державну мову набув чинності влітку 2019 року.

Нагадаємо, що Конституційний суд не ухвалив рішення щодо закону про державну мову.