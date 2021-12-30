Українська мова офіційно зазвучала у музеях 25 країн світу (відео)

Подорожуючи, сміливо запитуйте україномовні аудіогіди

Наша мова офіційно зазвучала у 35 культурних осередках у 25 країнах світу – це дуже важливий результат культурної дипломатії за 2020 та 2021 роки. Про це повідомила перша леді, Олена Зеленська.

«Хоч як далеко ви подорожуєте – від Африки до США, хоч які пам'ятки відвідуєте – римський Колізей, французький Версаль, віденську Альбертіну – тепер можете бути впевнені, що знайомитися з ними можна українською» – запевняє Зеленська.

За її словами, під час чергової подорожі, де була рідкісна на той час можливість послухати український супровід, вона подумала: чому екскурсій українською за кордоном так мало?

«Культурні пам’ятки світу, музеї та визначні місця мають заговорити нашою мовою нарівні з іншими. А кнопка з синьо-жовтим прапором повинна стати звичайною опцією, коли ви обираєте переклад».

Результат на сьогодні: україномовні аудіогіди у музеях і пам’ятках Італії, Франції, Австрії, Данії, Литви, Латвії, Вірменії, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Туреччини, Болгарії, Чорногорії, Греції, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Киргизької Республіки, Грузії, США, Кенії, Республіки Північна Македонія, Іспанії, Чехії, Руанди.

«Тож, подорожуючи, сміливо запитуйте україномовні аудіогіди! Світ має відчути, що українцям потрібна українська. Так кожен із нас стає амбасадором української культури у світі й бере участь у культурній дипломатії» – закликала перша леді.

Нагадаємо, перша леді країни Олена Зеленська обмовилася під час прямого ефіру, і заявила що скумбрія в Україні коштує 8 грн за 1 кг.

Пізніше дружина президента Зеленського виправилася і заявила на своїй сторінці у Facebook, що обмовилась, а насправді скумбрія коштує вдесятеро дорожче.

Раніше Зеленська в костюмі зі «Службового роману» сходила за продуктами.