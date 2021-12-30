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    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб

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    Соцмережі вибухнули фотожабами після заяви першої леді - Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Соцмережі вибухнули фотожабами після заяви першої леді

    «У киян тепер дилема: купити скумбрію чи проїхатися один раз в метро»

    Перша леді країни Олена Зеленська обмовилася під час прямого ефіру, і заявила що скумбрія в Україні коштує 8 грн за 1 кг.

    Пізніше дружина президента Зеленського виправилася і заявила на своїй сторінці у Facebook, що обмовилась, а насправді скумбрія коштує вдесятеро дорожче.

    Але жартівників з соціальних мереж вже було не зупинити.

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    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб
    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб

    Нагадаємо, нардеп від «Слуги народу» Василь Вірастюк потрапив у скандал, назвавши жіночі статеві органи «вареником з бринзою».

    Інший нардеп від «слуг» Микола Тищенко свого часу спантеличив журналістів, відповідаючи на питання про вартість продуктів харчування. Зокрема, він заявив, що купує гречку по 12 грн.

    Теги: ціни дружина гумор харчування Олена Зеленська перша леді
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    Скумбрія по вісім гривень за кілограм: Олена Зеленська стала героїнею курйозних фотожаб