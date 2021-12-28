Зеленська в костюмі зі «Службового роману» сходила за продуктами (фото)

Перша леді взяла участь у зйомках програми про здорове харчування

Перша леді країни Олена Зеленська разом із телеведучою Марічкою Падалко сходили на закупи у супермаркет. Результатами експерименту телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Телеведуча повідомила, що Олена Зеленська взяла участь у зйомках програми про здорове харчування «Разом з першою леді, ініціаторкою реформи шкільного харчування, ми вирушили на закупи згідно зі списком, куди потрапили найпоширеніші пункти продуктових візків українців. І наприкінці шопінгу отримали вердикт професійного дієтолога Наталії Самойленко. Спойлер – вердикт невтішний. Натомість Наталя одразу нам продемонструвала, що можна виправити і так зберегти здоров’я і гроші, в тому числі на зекономлених в майбутньому ліках», – написала Падалко.

Для шопінгу перша леді країни обрала костюм в облюбованих нею кольорах – коричневих. Світло-коричневий верх з розширеними декорованими по низу рукавами, такого ж кольору і спідниця нижче коліна. Під низ Зеленська одягла шоколадного кольору гольф та підперезалася поясом у тон.

До слова, стриманий коричневий костюм дружина президента вдягає уже не вперше. Раніше у ньому вона з’явилася на зустріч із дружиною президента ФРН Ельке Бюденбендер. Тоді її образ викликав жваву суперечку в мережі: одним українцям костюм сподобався, а інші вважали його недолугим та порівнювали із тим, який носила головна героїня Аліси Фрейндліх у фільмі «Службовий роман».

Проте цього разу користувачі мережі не звернули уваги на вбрання Зеленської, натомість обурилися, що пропаговане нею здорове харчування важко вести на копійчані прибутки.

«У нас люди почнуть поважати владу і любить першу леді, лише коли у людей буде життя не на рівні бідності. На сьогодні простим людям від цього не холодно не жарко», «Хай розповість, як людям прожити на пенсію», «А де покупці? Загрожують леді?», «Бажаю першій леді жити на прожитковий мінімум», «Дайте першій леді мінімальну зарплату і тоді вона вдосталь поїсть натуральної ковбаски і натуральних йогуртів», «Поки у нас при 45-річному стажі роботи пенсія три тис., ми не будемо вживати здорову їжу», «Про яке здорове харчування може йтися? Ви ціни взагалі бачите і зарплати?», – написали користувачі соцмереж.

Раніше в мережі розгорівся скандал навколо дрескоду Зеленської у Парижі.