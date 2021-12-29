Перша леді похвалилась підсумками 2021 року

Зеленська має на меті змінити не лише раціон українців, а й культуру харчування та звички

Перша леді Олена Зеленська підбила підсумки харчової реформи шкільного харчування. Дружина президента зазначила, що вже з 1 січня 2022 року у школах діятимуть нові стандарти харчування.

Більше ніяких субпродуктів, газованих напоїв, надлишку цукру, солі та жирів. Натомість овочі, фрукти, смачні і корисні страви.

«Зараз підсумовую не лише 2021-й, а значно довший проміжок – починаючи з перших досліджень, коли ми з’ясували масштаб проблеми й почали роботу з надмірним споживанням субпродуктів, газованих напоїв, надлишком цукру, солі та жирів і розробили нове меню – з овочами, фруктами, стравами, корисними й смачними водночас; на законодавчому рівні закріпили інтереси дітей з дієтичними потребами; розпочали модернізацію застарілих харчоблоків – зміни торкнулися не лише ремонту й обладнання, а й технологічних процесів», – написала Зеленська у Facebook.

Для більшої обізнаності населення був створений спеціальний інформаційний портал «Знаїмо».

«А для того щоб залишатися на зв’язку з усіма учасниками реформи постійно, спільно з нашими друзями – UNICEF Ukraine, Embassy of Switzerland in Ukraine/Посольство Швейцарії в Україні та нашими міністерствами – запустили інформаційний портал «Знаїмо» («Знаємо, що їмо» – про свідоме харчування у школі та вдома). Хто ще не був на ньому – завітайте: освітяни, батьки, учні знайдуть усе і про нові стандарти, і про саму концепцію здорового харчування, а український бізнес дізнається, як долучитися до реформи», – закликала Зеленська.

Перша леді уточнила, що має на меті змінити не лише раціон українців, а й культуру харчування та звички. «Ми хочемо змінити не лише те, що на столах, а й саму культуру харчування маленьких і дорослих українців, їхні харчові звички. Тож із 1 січня на повну силу запускаємо не просто реформу харчування, а реформу мислення: від миттєвого задоволення – до усвідомленого та уважного підходу до потреб свого організму, душі та розуму», – підсумувала Зеленська.

Нагадаємо, Зеленська заявила, що купує рибу по вісім гривень за кілограм.

Раніше Зеленська в костюмі зі «Службового роману» сходила за продуктами.