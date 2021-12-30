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    Марина Порошенко похвалилася незвичайною вишиванкою

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    Марина Порошенко закликала співвітчизників цінувати та шанувати культурні надбання свого народу - Марина Порошенко похвалилася незвичайною вишиванкою
    Марина Порошенко закликала співвітчизників цінувати та шанувати культурні надбання свого народу
    фото: Марина Порошенко/Facebook

    «Надзвичайно красива й ошатна, у вишуканому білосніжному виконанні»

    Дружина п’ятого президента України Петра Порошенка взяла участь у фотосесії для видання Вишивка в одязі видатних українців, презентувавши відтворене вбрання видатної українки, доньки гетьмана Скоропадського Єлизавети. На своїй Facebook-сторінці Марина Порошенко опублікувала декілька власних світлин в автентичному вбранні.

    Політикиня зазначила, що оригінал вишиванки, в який вона сфотографувалася, зберігається у київському Музеї Гетьманства.

    «Надзвичайно красива й ошатна, у вишуканому білосніжному виконанні», – зазначила Порошенко.

    Дружина п’ятого президента також подякувала майстрині, що виготовила вишиванку, Тетяні Зез, та наголосила, що свого часу Єлизавета Скоропадська власноруч створювала вишиванки і це було одним з її улюблених зайнять.

    «Тож вона власноруч створювала одяг, який не просто підкреслював її індивідуальність та характер, а й передавав усю її любов до України. На моє переконання, вишиванки – це не просто одяг. Це ті, невидимі нитки, що пов’язують нас з нашою культурою та історією, посилюють наше історичне коріння та дають силу й натхнення кожному українцю йти вперед з високо піднятою головою. Шануймо та цінуймо українське!», – підсумувала Марина Порошенко.

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    Марина Порошенко похвалилася незвичайною вишиванкою
    Марина Порошенко похвалилася незвичайною вишиванкою
    Марина Порошенко похвалилася незвичайною вишиванкою

    Зазначимо, «Вишивка в одязі видатних українців» – проєкт київського Музею видатних діячів української культури та «ZETA atelier», мета якого через світ одягу та жіночих аксесуарів показати, як українська аристократія ХІХ ст. не лише намагалася жити в ритмі тогочасного європейського життя, але й ознайомлювати світову спільноту зі своєю традиційною національною культурою.

    Нагадаємо, колекціонерка з Вінниччини розповіла, як прати старовинні вишиванки (фото).

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    Теги: музеї Марина Порошенко вишиванка
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    Марина Порошенко похвалилася незвичайною вишиванкою