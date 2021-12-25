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    Олена Зеленська із важливою місією навідалася в «Охматдит» (фото)

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    День читання відбувся напередодні новорічно-різдвяних свят - Олена Зеленська із важливою місією навідалася в «Охматдит» (фото)

    День читання відбувся напередодні новорічно-різдвяних свят

    фото: Офіс президента

    Дружина президента читала книжку із маленькими пацієнтами дитячої спеціалізованої лікарні

    Перша леді України Олена Зеленська на запрошення лікарів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Олександра та Лесі Лисиці провела день читання для пацієнтів закладу. Про це інформує Офіс президента.

    Зеленська привезла до клініки новинки дитячої літератури й почитала маленьким слухачам книжку «Майка Паливода обирає професію» сучасної української письменниці, перекладачки, лауреатки премії «Коронація слова» та перекладацької премії Le Prix Skovoroda Мії Марченко.

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    День читання відбувся напередодні новорічно-різдвяних свят фото: Офіс президента
    День читання відбувся напередодні новорічно-різдвяних свят фото: Офіс президента

    Це весела історія про сучасну дівчинку, яка отримує домашнє завдання – розповісти про свою майбутню професію. Але вона не може визначитися, бо, як і багато дітей, має не одну мрію – одночасно хоче бути і фотографинею, і мандрівницею, і детективом, доглядати тварин, лікувати й навіть стати президентом Марса.

    «Сподіваюся, що сьогоднішні читання стануть початком традиції. А можливо, хтось іще захоче приєднатися до мене й почитати вголос тим, кому це зараз дуже потрібно. Перейнятися й посміятися разом. Розділити емоції й підтримати, подарувати тепло. Словом, читаймо разом!», – сказала Олена Зеленська.

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    Теги: Охматдит традиції Олена Зеленська Офіс президента перша леді
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    Олена Зеленська із важливою місією навідалася в «Охматдит» (фото)