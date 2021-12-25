Олена Зеленська із важливою місією навідалася в «Охматдит» (фото)

Дружина президента читала книжку із маленькими пацієнтами дитячої спеціалізованої лікарні

Перша леді України Олена Зеленська на запрошення лікарів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Олександра та Лесі Лисиці провела день читання для пацієнтів закладу. Про це інформує Офіс президента.

Зеленська привезла до клініки новинки дитячої літератури й почитала маленьким слухачам книжку «Майка Паливода обирає професію» сучасної української письменниці, перекладачки, лауреатки премії «Коронація слова» та перекладацької премії Le Prix Skovoroda Мії Марченко.

Це весела історія про сучасну дівчинку, яка отримує домашнє завдання – розповісти про свою майбутню професію. Але вона не може визначитися, бо, як і багато дітей, має не одну мрію – одночасно хоче бути і фотографинею, і мандрівницею, і детективом, доглядати тварин, лікувати й навіть стати президентом Марса.

«Сподіваюся, що сьогоднішні читання стануть початком традиції. А можливо, хтось іще захоче приєднатися до мене й почитати вголос тим, кому це зараз дуже потрібно. Перейнятися й посміятися разом. Розділити емоції й підтримати, подарувати тепло. Словом, читаймо разом!», – сказала Олена Зеленська.

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