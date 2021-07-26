В Держдумі знову марять. Блогер розкритикував гучні заяви про єдність Росії та України

Блогер підкреслив, що керівництво Росії відкрито висловлює територіальні претензії до України

Доки проросійські політики в Україні товчуть воду в ступі про те, що Україні потрібно миритися з Росією та вибудовувати дружні стосунки з країною-агресоркою, в Росії на найвищому рівні не приховують, що взагалі не хочуть бачити Україну незалежною країною, відкрито закликаючи до ліквідації нашої державності.

Блогер та журналіст Денис Казанський розкритикував свіжі заяви віце-спікера Держдуми Росії Петра Толстого, який в ефірі російського федерального телеканалу заявив, що Україні потрібно відмовитись від своєї незалежності та увійти до складу Росії.

«Вам потрібно повернутися додому, в Росію. Вистачить демонструвати незалежність, ви росіяни, повертайтесь додому», – заявив Толстой.

Денис Казанський наголосив на тому, що це каже не якийсь маргінал десь в соцмережах, а про це говорить представник вищої влади в Росії, який є головою делегації Росії в ПАРЄ. І такі заяви він робить не вперше.

Журналіст нагадав, що кілька місяців тому він уже називав Україною фейковою державою.

Блогер підкреслив, що керівництво Росії відкрито висловлює територіальні претензії до України.

«У такому випадку хочеться звернутися до наших проросійських політиків. А як ви збираєтесь будувати відносини з державою, яка заперечує сам факт нашого існування та ще й вважає нас фейком?», – на запитальній ноті завершив Казанський.

Додамо, що нещодавно український блогер Денис Казанський на своєму каналі в YouTube проаналізував недавні заяви депутата від «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича щодо статті глави Росії Володимира Путіна.

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