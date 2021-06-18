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    Думки вголос

    У нідерландському суді наводяться прямі докази російської агресії проти України

    У нідерландському суді наводяться прямі докази російської агресії проти України

    Деякі люди все одно продовжують жити в паралельній реальності і розповідати про «громадянську війну»

    Мовою оригіналу

    В голландском суде, где рассматривается дело о сбитом Боинге #МН17, слушают записи переговоров российских боевиков. И помимо доставки «Бука» на этих записях боевики также обсуждают артиллерийские удары по позициям ВСУ с территории России. В то время наши военные как раз располагались на самой границе с РФ.

    ДНРовцы передают координаты позиций ВСУ в Москву, чтобы войска РФ нанесли артиллерийские удары по этим позициям с территории России. В частности, обсуждаются удары российской артиллерии по позициям украинских военных у сел Григоровка и Кожевня (Донецкая область).

    Из суда ведется прямой стрим по 4-6 часов. Понятное дело, столько смотреть никто не будет. Поэтому сейчас необходимо выбирать хотя бы самые важные фрагменты, чтобы доносить эту информацию до широкой аудитории.

    Очень важно, что эти записи звучат в суде. То есть, это уже не просто какой-то видос с ютуба. Это доказательства российской агрессии. И самое потрясающее, что несмотря на все это некоторые люди у нас продолжают жить в какой-то параллельной реальности и нести дичь про «гражданскую войну» и «внутренний конфликт».

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі війна
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    У нідерландському суді наводяться прямі докази російської агресії проти України