Путін почав готувати «ДНР» до осінньої дестабілізації України

Можна спрогнозувати, що в Москві знову готують чергову «геополітичну дурку»

Москва не заспокоїться доти, поки не побачить того, що союзники України з західного демократичного світу вводять санкції

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що має намір вступити до провладної російської партії «Єдина Росія». Очевидно, що Пушилін є маріонеткою Москви, яка намагається довести свою значимість і потрібність для Кремля. І на всі його подібні заяви можна було б не звертати жодної уваги, якби не плани Путіна на цю свою маріонетку.

Його намір вступити до партії «Єдина Росія» означає, що Пушиліну вже обіцяно місце в російському політичному істеблішменті, і борючись за своє входження в кремлівські еліти він буде готовим зробити для Москви все що завгодно.

Хоча йому ніхто так і не сказав, що його попередник в керівництві «ДНР» Захарченко теж свято повірив у те, що тепер він вже став частиною російської номенклатури. Але після його усунення в Кремлі воліють взагалі про нього не згадувати.

Зараз Пушилін може робити будь які контроверсійні заяви, лякати Україну наступом на Харків і Одесу, проте якщо навіть він і пройде в Держдуму від партії «Єдина Росія» він всерівно залишатиметься для Путіна «політиком» одноразового використання.

А от яким буде це «використання» – це вже зовсім інша справа.

Не можна виключати того, що зараз в Кремлі розглядається варіант спроби використати Пушиліна і «армію «ДНР» в якості тарана, який буде пробиватися на неокуповану Росією територію України.

А Путін, в разі якщо Російська Федерація розпочне свій черговий наступ на Україну, прикриваючись «військами» маріонеткових «республік», буде тільки розводити руками.

Мовляв, в усьому, як завжди, винна сама Україна. Бо це Київ не бажав домовитися з керівництвом «ДНР/ЛНР», а там втомилися чекати, й тому вирішили взяти свою долю в свої руки.

Власне, це один на сьогодні з найбільших ризиків, які готує для України Путін на осінь 2021 року.

А нелегітимного керівника нелегітимного «ДНР» Пушиліна Москва призначає на дуже неприємну для того роль «цапа відбувала», на якого, в разі чого, буде дуже легко скинути всю відповідальність.

А Путін вкотре пропонуватиме Україні напряму домовлятися з очільниками «ДНР/ЛНР», яких Кремль дуже жорстко контролює.

Таким чином, цілком можна спрогнозувати, що в Москві знову готують чергову «геополітичну дурку», сподіваючись, що їм вдасться переконати світову громадськість в тому, що Росія до спроби «ДНР» захопити нові території України не має ніякого стосунку, а Пушилін і його подільники на окупованій частині українського Донбасу є «самостійними політичними фігурами», на яких росіяни не мають жодного впливу.

Усе це цілком вписується в плани осінньої дестабілізації, яку готує Путін для України.

З чого можна зробити відповідний висновок: Москва не заспокоїться доти, поки не побачить того, що союзники України з західного демократичного світу вводять санкції, котрі будуть адекватними путінським злочинам в Україні.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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