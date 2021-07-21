  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Каспрук
рус
    Думки вголос

    Путін почав готувати «ДНР» до осінньої дестабілізації України

    Можна спрогнозувати, що в Москві знову готують чергову &laquo;геополітичну дурку&raquo; - Путін почав готувати «ДНР» до осінньої дестабілізації України
    Можна спрогнозувати, що в Москві знову готують чергову «геополітичну дурку»

    Москва не заспокоїться доти, поки не побачить того, що союзники України з західного демократичного світу вводять санкції

    Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що має намір вступити до провладної російської партії «Єдина Росія». Очевидно, що Пушилін є маріонеткою Москви, яка намагається довести свою значимість і потрібність для Кремля. І на всі його подібні заяви можна було б не звертати жодної уваги, якби не плани Путіна на цю свою маріонетку.

    Його намір вступити до партії «Єдина Росія» означає, що Пушиліну вже обіцяно місце в російському політичному істеблішменті, і борючись за своє входження в кремлівські еліти він буде готовим зробити для Москви все що завгодно.

    Хоча йому ніхто так і не сказав, що його попередник в керівництві «ДНР» Захарченко теж свято повірив у те, що тепер він вже став частиною російської номенклатури. Але після його усунення в Кремлі воліють взагалі про нього не згадувати.

    Зараз Пушилін може робити будь які контроверсійні заяви, лякати Україну наступом на Харків і Одесу, проте якщо навіть він і пройде в Держдуму від партії «Єдина Росія» він всерівно залишатиметься для Путіна «політиком» одноразового використання.

    А от яким буде це «використання» – це вже зовсім інша справа.

    Не можна виключати того, що зараз в Кремлі розглядається варіант спроби використати Пушиліна і «армію «ДНР» в якості тарана, який буде пробиватися на неокуповану Росією територію України.

    А Путін, в разі якщо Російська Федерація розпочне свій черговий наступ на Україну, прикриваючись «військами» маріонеткових «республік», буде тільки розводити руками.

    Мовляв, в усьому, як завжди, винна сама Україна. Бо це Київ не бажав домовитися з керівництвом «ДНР/ЛНР», а там втомилися чекати, й тому вирішили взяти свою долю в свої руки.

    Власне, це один на сьогодні з найбільших ризиків, які готує для України Путін на осінь 2021 року.

    А нелегітимного керівника нелегітимного «ДНР» Пушиліна Москва призначає на дуже неприємну для того роль «цапа відбувала», на якого, в разі чого, буде дуже легко скинути всю відповідальність.

    А Путін вкотре пропонуватиме Україні напряму домовлятися з очільниками «ДНР/ЛНР», яких Кремль дуже жорстко контролює.

    Таким чином, цілком можна спрогнозувати, що в Москві знову готують чергову «геополітичну дурку», сподіваючись, що їм вдасться переконати світову громадськість в тому, що Росія до спроби «ДНР» захопити нові території України не має ніякого стосунку, а Пушилін і його подільники на окупованій частині українського Донбасу є «самостійними політичними фігурами», на яких росіяни не мають жодного впливу.

    Усе це цілком вписується в плани осінньої дестабілізації, яку готує Путін для України.

    З чого можна зробити відповідний висновок: Москва не заспокоїться доти, поки не побачить того, що союзники України з західного демократичного світу вводять санкції, котрі будуть адекватними путінським злочинам в Україні.

    Джерело: блог Віктора Каспрука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ДНР війна Путін Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Сергій Скрипник
    Сергій Скрипник

    ЕМ

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Олеся Яхно
    Олеся Яхно

    Кандидат політичних наук

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін почав готувати «ДНР» до осінньої дестабілізації України