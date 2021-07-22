«Наче я сам писав цю статтю». Шуфрич підтримав Путіна (відео)

Денис Казанський, розкладаючи все «по поличках», вирішив уточнити, з якими тезами згоден український нардеп

Український блогер Денис Казанський на своєму каналі в Youtube проаналізував нещодавні заяви депутата від «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича щодо статті глави Росії Володимира Путіна.

Нещодавно Шуфрич вийшов в ефір російської програми «60 секунд Ольги Скабєєвої», де обговорювали статтю Володимира Путіна про Україну.

Депутат почав нахвалювати цю статтю і настільки захопився дифірамбами на її честь, що йому на мить здалося, ніби ці тези він сам писав.

«95% того, що я прочитав, викликало такі відчуття, що це писав я», – наголосив нардеп.

Денис Казанський, розкладаючи все «по поличках», вирішив уточнити, з якими тезами згоден український нардеп.

«В середовищі польської еліти та певної частини малоросійської інтелігенції виникали і укріплювались уявлення про окремий від російського український народ. Історичної основи тут не було і бути не могло, тому висновки будувалися на різних домислах».

Казанський наголошує, що Путін прямим текстом пише, що українці є вигаданим народом, який придумала польська еліта.

«Сучасна Україна цілком є дітищем радянської епохи. Ми знаємо та пам’ятаємо, що значною мірою вона створювалась за рахунок історичної Росії».

Блогер наголосив, що саме є історичною Росією. «Всім відомо, що це території Московського князівства та територій, які до нього «прилягають». Україна на ці землі ніколи не претендувала, а якщо Путін має на увазі Донбас, Крим, Таврію, Запоріжжя – так ці землі історичною Росією ніколи не були», – підкреслив Денис Казанський.

Але Шуфрич і тут підтримав Путіна.

«У важкі 90-ті роки в новому тисячолітті ми надали Україні значну підтримку. В Києві використовують свою «політичну арифметику», але в 1991–2013 лише за рахунок низьких цін на газ Україна зекономила для свого бюджету більш як 82 млрд доларів».

Казанський продовжив, що низькі ціни на газ – це, напевно, контракт Тимошенко, за яким Україна купувала в Росії газ дорожче, чим країни ЄС.

«Нагадаємо, що за цей контракт Тимошенко судили. Його умови були настільки невигідними і кабальними, що Україні вдалось оскаржити цей контракт у Стокгольмському суді. Суд підтримав, що Україна несправедливо понесла втрати і присудила нам суттєву компенсацію. Росія кілька років тому цю компенсацію виплатила. А тепер з’ясовується, що це Росія нам так допомагала», – акцентував увагу блогер.

Денис Казанський нагадав, що Шуфрич був у команді Януковича, яка судила Тимошенко і саджала її в тюрму. А тепер Шуфрич роздумує, що це Росія нам так допомагала і це були такі щедрі російські подарунки.

Ще одна теза Путіна: «Населення Криму зробило свій історичний вибір. А люди на південному сході намагалися мирно відстояти свою позицію, але їх усіх записали у сепаратисти. Жителі Луганська та Донецька взялися за зброю, аби захистити свій дім, свою мову та життя».

Казанський наголосив, що в тезах Путіна немає ні слова про участь Росії та її громадян щодо подій в Криму і на Донбасі, і Шуфрич із цим також згодний.

Денис Казанський влучно додав, що чергові «па» Путіна ворожі та антиукраїнські. «Шуфрич фактично підтримує підлі та злочинні дії іншої держави стосовно громадян своєї країни», – резюмував блогер.

Додамо, що нещодавно політолог написав, що стаття Путіна, якій би більше пасувала назва «Як Росії знищити незалежність України», викликала багато обговорень, відгуків і розмірковувань. Однак при цьому було упущено можливо найголовніше: ця стаття, яка фактично є висуненням територіальних претензій до України, стала вбивчим викривальним документом проти путінського режиму.

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