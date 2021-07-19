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    Путін підвів Росію до межі національної катастрофи

    • Альфред Кох

      Російський державний діяч

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    Він вирішив увійти в історію &laquo;Об'єднувачем Росії&raquo;... - Путін підвів Росію до межі національної катастрофи
    Він вирішив увійти в історію «Об'єднувачем Росії»...
    Фото: Ігор Ейдман / Facebook

    Що це за дикість і середньовіччя?

    Мовою оригіналу

    Я никак не пойму, на мой взгляд, главного, мимо чего все пробегают и продолжают и дальше играть в игру «два разных народа».

    А мне кажется все это настолько вторично и неважно... Да пусть хоть и один народ, что с того? Это что - данность? Приговор?

    Если какие-то части одного народа не хотят жить вместе, это что - недопустимо? Почему? Что за задача такая, обязательно один народ объединить в одно государство. Кто сказал, что это – норма, а поврозь – нет?

    Вот есть один народ – арабы. А государств у них пальцев на обеих руках не хватит перечислить. И никому уже, слава Аллаху, не приходит в голову мысль, что это ненормально и их всех нужно объединить в одно государство.

    Или вот, я недавно уже цитировал Декларацию Независимости США. Там четко сказано, про то, что иногда наступает момент когда один народ рвет политические узы, связывавшие его с другим народом и становится в полном смысле - отдельным, самостоятельным народом.

    Почему этого не может произойти с украинцами? Что за наваждение: раз мы один народ, то хочешь - не хочешь, а твоя столица в кровавой и воровской Москве, а вера твоя – только от лицемера и фарисея Кирилла и никак иначе?

    Ведь сам же Путин пишет, что долгое время русские жили в Великом Княжестве Литовском и Русском. И что? Они от этого были менее русские, чем московиты? Или вот даже дальше пойдем: Иван Бунин или Владимир Набоков, они что, были менее русскими потому, что не присягали Сталину?

    Путин никак не хочет взять в толк, что даже если согласиться с тем, что по меньшей мере половина жителей Украины действительно в обычной жизни говорят по-русски и относят себя к православным, то это вовсе не значит, что они только поэтому обязаны хотеть жить с россиянами в одной стране.

    Я вполне допускаю, что можно быть русским и не хотеть быть подданным Путина. Очень даже не хотеть. И предпочитать свободную, демократическую власть еврея Зеленского и украинскую государственность. Уж какую-никакую. Всяко лучше путинских застенков и его же наглого вранья и воровства.

    Приведу пример: 90% ирландцев говорят по-английски. Но попробуй им на этом основании предложи идею включения их в Великобританию. Можно и по морде схлопотать. Ирландцы - народ горячий...

    Или немецкоговорящие кантоны Швейцарии. Там даже темы нет такой: войти в состав Федеративной Республики Германии. Равно как у франкофонов - влиться во Французскую Республику.

    Что это за дикость и средневековье? Откуда эта теория уже давно потерявшая связь с реальной жизнью? Причем я допускаю, что в России массовое сознание устроено ровно так, как у Путина: раз ты говоришь по-русски и когда-то эта территория относилась в какой-то из каденций «исторической России» то нет у тебя другого выбора кроме как рано или поздно оказаться под властью единого русского царя...

    Но так это лишь свидетельство дикости и отсталости российского массового сознания, а не признак логичности и очевидности путинских теорий.

    Мне кажется путинский опус ближе всего к «Майн Кампф», то есть к набору таких общепринятых мифов и заблуждений, которыми всегда отличается массовое сознание от действительно научного подхода.

    Этим набором полуанекдотов-полузнаний, характерным для гаражной культуры Всея Руси, можно вдохновить свой народ на масштабные глупости. Но финал у этих «подвигов» всегда бывает один – национальная катастрофа.

    Сдается мне, что Путин уже вплотную подвел российский народ к этой черте. Ему нужны великие потрясения. Для него они – синоним великой России. Его эго уже не может довольствоваться тихой жизнью падишаха. Ему «кровопролитиев» захотелось на старости лет.

    Он решил войти в историю «Объединителем России». Просто помереть как всякий старый человек помирает – ему не по чину. Зато он теперь всю Россию раком поставит. И с собой в могилу половину ее заберет...

    И то верно: князю в могилу всегда клали и коня, и жену, и верных его слуг. Предварительно перерезав им горло...

    Джерело: блог Альфреда Коха

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим
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    Путін підвів Росію до межі національної катастрофи