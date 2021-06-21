На розкопки унікального кургану Мамай-Гора запрошують волонтерів (відео)
У липні українцям можна долучитися до розкопок найбільшого мультикомплексного могильника
Археологічна експедиція Запорізького національного університету запрошує волонтерів долучитися до розкопок кургану Мамай-Гора – найбільшого мультикомплексного могильника на території України. Про це учасник експедиції Юрій Таран повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Таран розповів, що під час експедиції волонтери-археологи отримають низку знань. Зокрема:
- зрозуміють, як відбуваються археологічні дослідження;
- отримають навички роботи на розкопі;
- дізнаються, ким були кочовики України та що вони робили на Мамай-Горі протягом восьми тисяч років;
- відчують український степ з його історією, свободою і простором;
- отримають можливість насправді зрозуміти, яка вона Мамай-Гора.
Експедиція відбудеться під керівництвом Андрія Тощева та за наукового супроводу Геннадія Тощева та Світлани Андрух.
Нагадаємо, на Одещині, поблизу міста Чорноморськ, було знайдено рештки древньої істоти. Ймовірно, це кістки вимерлого виду носорогів – Coelodonta antiquitatis.