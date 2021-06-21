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    На розкопки унікального кургану Мамай-Гора запрошують волонтерів (відео)

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    Момент розкопок - На розкопки унікального кургану Мамай-Гора запрошують волонтерів (відео)
    Момент розкопок
    Фото: Юра Таран/Facebook

    У липні українцям можна долучитися до розкопок найбільшого мультикомплексного могильника

    Археологічна експедиція Запорізького національного університету запрошує волонтерів долучитися до розкопок кургану Мамай-Гора – найбільшого мультикомплексного могильника на території України. Про це учасник експедиції Юрій Таран повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    Таран розповів, що під час експедиції волонтери-археологи отримають низку знань. Зокрема:

    • зрозуміють, як відбуваються археологічні дослідження;
    • отримають навички роботи на розкопі;
    • дізнаються, ким були кочовики України та що вони робили на Мамай-Горі протягом восьми тисяч років;
    • відчують український степ з його історією, свободою і простором;
    • отримають можливість насправді зрозуміти, яка вона Мамай-Гора.

    Експедиція відбудеться під керівництвом Андрія Тощева та за наукового супроводу Геннадія Тощева та Світлани Андрух.

    Довідка. На кургані Мамай-Гора знаходять місцеві скіфські поховання, які відомі у всьому світі та є унікальними. Під час чергового польового сезону запорізькі археологи вище скіфських поховань виявили середньовічний могильник Мамай-Сурка («Мамасуркою» знам'янці називають невелику річечку, що протікає біля підніжжя Мамай-гори). Він виявився одним з найбільших в Європі. Уже розкопано понад 1000 поховань цього могильника.
    Майже всі вони примітні тим, що в них поховані не знатні особи, а простолюд. Саме йому належать знайдені в могилах особисті речі: сережки, намисто, персні, скроневі кільця, браслети, численні амулети.
    Подальші розкопки допоможуть дати відповіді на безліч питань, пов'язаних з епохою Середньовіччя. І, можливо, після з'ясування того, яке ж все-таки населення проживало тут, які в нього були стосунки з Золотою Ордою і як татаро-монголи (а саме з ними і пов'язують в народі назву священної гори) вплинули на формування українського народу, і вдасться уточнити час зародження запорізького козацтва, простежити його корені.

    Нагадаємо, на Одещині, поблизу міста Чорноморськ, було знайдено рештки древньої істоти. Ймовірно, це кістки вимерлого виду носорогів – Coelodonta antiquitatis.

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    Теги: Запоріжжя Запорізька область розкопки
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    На розкопки унікального кургану Мамай-Гора запрошують волонтерів (відео)