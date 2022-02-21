В окупованому Луганську прогримів вибух (відео)

За словами очевидців, вибух був такої сили, що навіть далеко від епіцентру вилетіли шибки у вікнах будинків

Мешканці окупованого Луганська повідомляють про потужний вибух у місті. Відео з місця вибуху опублікував Telegram-канал Baza.

За словами очевидців, вибух був такої сили, що навіть далеко від епіцентру вилетіли шибки у вікнах будинків.

Як уточнюється, вибух прогримів на стоянці представництва «ЛНР» у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Вибухнув автомобіль, при цьому, за попередніми даними, було поранено керівника представництва та водія.

До слова, російський пропагандист погорів на фейку: «викрив» українського підривника ще до вибуху.

Нагадаємо, у центрі окупованого російськими бойовиками Донецька вибухнула машина. Про це повідомило представництво терористичного угруповання «ДНР».

Головнокомандувач Валерій Залужний офіційно заявив, що Збройні сили не планують жодних наступальних операцій чи диверсій на тимчасово окупованих територіях. Він звернувся до жителів окупованих територій із закликом не вестися на фейки російської пропаганди. Українські військові не стріляють по житлових районах, де бойовики встановлюють свої вогневі позиції.

Також російські ЗМІ поширюють брехню про хімічну атаку в Горлівці. У Центрі стратегічних комунікацій зауважили, що про цей кейс від пропагандистів розвідка попереджала ще місяць тому.