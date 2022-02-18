Увага, фейк! Російські ЗМІ поширюють брехню про хімічну атаку в Горлівці

Росія вигадує приводи для нового вторгнення в Україну

Засоби масової інформації країни-агресорки РФ поширюють фейк про спробу хімічної диверсії на заводі «Стирол» у тимчасово окупованій Горлівці. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Хімічна атака» може бути одним із фейкових приводів для загострення російської агресії, і про це вже навіть казали в Раді безпеки ООН. І ось, окупаційна адміністрація розганяє фейк про спробу хімічної диверсії на заводі «Стирол»: начебто відбувся напад; охоронець поранений; нападники «розмовляли польською мовою», – ідеться в повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій зауважили, що про цей кейс розвідка попереджала ще місяць тому. Сам же центр писав про його підготовку наприкінці минулого року.

«Тоді російська пропаганда стверджувала, що вони начебто встановили присутність 120 співробітників американських військових компаній та «резервуари з невстановленим хімічним компонентом». І це наче мало свідчити про підготовку Україною провокацій. Ні тоді, ні зараз доказів, звичайно, не було», – наголосили у центрі.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом в окупованому Донецьку 18 лютого було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах.

Також на окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Тим часом США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

Сьогодні ситуація на сході України залишається напруженою. Російські бойовики продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини і Луганщини. Зокрема, 18 лютого окупанти обстріляли контрольний пункт Щастя.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Додамо, що Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

Читайте також:



