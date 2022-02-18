Головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу

Валерій Залужний заявив, що військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України

Залужний наголосив, що мешканців ОРДЛО окупанти використовують для ескалації

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до жителів тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей на тлі загострення ситуації на Донбасі. Він наголосив, що окупанти використовують населення ОРДЛО для ескалації.

Далі наводимо повний текст звернення головнокомандувача ЗСУ:

«Дорогі співгромадяни, особливо ті, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях!

Бойовики, підтримувані Російською Федерацією, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій.

Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних Сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ.

Вкотре повторюю – військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій – політико-дипломатичний.

Наступальна операція на Донбасі обов’язково призведе до чисельних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються.

Україна була і є відданою принципам і нормам міжнародного права та людської моралі. Для нас, на відміну від окупантів, життя наших українських громадян на всій території нашої держави та за її межами є найвищою цінністю.

Навіть у ці дні, коли бойовики здійснюють численні порушення режиму припинення вогню, ми відповідаємо тільки у випадку загрози життю особового складу чи цивільних мешканців. Ми не піддаємося на провокації. Ми не стріляємо по житловим районам, де бойовики цинічно розмістили свої позиції.

Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій – не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття.

Інформація про диверсійні групи зі складу Об’єднаних сил, що нібито планували підірвати хлор на очисних спорудах в Горлівці, взагалі не відповідає дійсності.

Ми об’єктивно не зможемо спростовувати всі фейки, які в геометричній прогресії в ці напружені дні сіє ворожа пропаганда, тому я закликаю всіх вірити тільки офіційним джерелам інформації і вірити в Збройні Сили України!».

Тим часом США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

Сьогодні ситуація на сході України залишається напруженою. Російські бойовики продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини і Луганщини. Зокрема, 18 лютого окупанти обстріляли контрольний пункт Щастя.

Тим часом в окупованому Донецьку запрацювала сирена. Люди панікують.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії, через, нібито, підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

МЗС відреагував на повідомлення про «наступальні операції» на Донбасі.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

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