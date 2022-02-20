Російський пропагандист погорів на фейку: «викрив» українського підривника ще до вибуху

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вказали, що вибух авто у центрі Донецька є провокацією

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вказали, що вибух авто у центрі Донецька є провокацією

За словами Соловйова, затримання сталося у четвер, хоча сам вибух прогримів лише у п’ятницю

Російські пропагандисти знову погоріли на розповсюдженні фейків. Цього разу йдеться про ситуацію з підривом у Донецьку автомобіля, який нібито належав так званому голові «народної міліції ДНР» Денису Синенкову. Про це пише Telegraf.

Як вказала блогерка під нікнеймом «Чорна Туфелька», в історію влип російський пропагандист Володимир Соловйов.

Він скористався сервісом Amplifr, щоб опублікувати запланований запис у своєму твіттері, в якому йшлося про затримання відповідального за підрив автомобіля Синенкова «агента української розвідки».

Утім, за словами Соловйова, затримання сталося у четвер, хоча сам вибух прогримів лише у п’ятницю.

«Черговий доказ того, що все, що зараз відбувається на окупованій частині сходу України, – заздалегідь спланована операція в кремлі», – повідомила Чорна Туфелька.

На невідповідності вказали інші користувачі мережі в коментарях під оригінальним повідомленням Соловйова.

Нагадаємо, у центрі окупованого російськими бойовиками Донецька вибухнула машина. Про це повідомило представництво терористичного угруповання «ДНР».

Головнокомандувач Валерій Залужний офіційно заявив, що Збройні сили не планують жодних наступальних операцій чи диверсій на тимчасово окупованих територіях. Він звернувся до жителів окупованих територій із закликом не вестися на фейки російської пропаганди. Українські військові не стріляють по житлових районах, де бойовики встановлюють свої вогневі позиції.

Також російські ЗМІ поширюють брехню про хімічну атаку в Горлівці. У Центрі стратегічних комунікацій зауважили, що про цей кейс від пропагандистів розвідка попереджала ще місяць тому.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом в окупованому Донецьку 18 лютого було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах.

Також на окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Тим часом США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

Сьогодні ситуація на сході України залишається напруженою. Російські бойовики продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини і Луганщини. Зокрема, 18 лютого окупанти обстріляли контрольний пункт Щастя.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Додамо, що Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

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