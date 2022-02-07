Космічний календар NASA: як знайти фото, зроблене телескопом Хаббл у день вашого народження

За більш ніж 30 років телескоп Хаббл зробив тисячі унікальних світлин

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору щодня публікує унікальні космічні світлини

Понад 30 років космічний телескоп Хаббл щодня фотографує найвіддаленіші куточки космосу. Світлини, зроблені телескопом, публікуються на сайті Astronomy Picture of the Day (APOD) з 1995 року. Будь-який користувач, відвідавши сайт, має можливість знайти фото одного з унікальних космічних явищ, зроблене безпосередньо у день свого народження.

Для цього необхідно перейти на цей сайт, ввести місяць і день свого народження і подивитися, яке космічне диво з’явиться.

Наприклад, 25 грудня космічний телескоп Хаббл сфотографував червоно-блакитну карликову галактику NGC 4214, яка «палає молодими зірками та газовими хмарами».

На фотографії «фіксують складні візерунки сяючого водню, що утворився під час народження зірки, порожнини, очищені від газу зоряним вітром, і яскраві зоряні скупчення».

Раніше телескоп NASA сфотографував «танцюючу» чорну діру (фото).

Також повідомлялося, що NASA найняло теологів для підготовки до контакту з інопланетянами. Мета Агентства –визначити, як різні релігії відреагують на контакт з інопланетними формами життя. Космічне агентство найняло групу вчених для участі у програмі Центру теологічних досліджень Прінстонського університету, якому NASA надало грант у розмірі $1,1 млн.

Нагадаємо, астрономи NASA показали унікальне сузір'я.

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