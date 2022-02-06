Маск розповів, скільки коштує відправити людей на Марс

Скільки часу знадобиться, щоб людство полетіло на Червону планету

Ілон Маск в інтерв’ю для подкасту Лекса Фрідмана розповів, що відправка ракети з екіпажем на Марс зараз коштуватиме понад трильйон доларів.

Саме в цьому і криється одна з причин затримок запуску Starship – ракету намагаються зробити дешевшою, пояснив Маск.

Також в інтерв’ю Ілон Маск згадав, що для здійснення висадки людини на Марс потрібно п’ять років у кращому випадку та 10 років у гіршому.

Starship, «найскладніша і найдосконаліша ракета», за словами Маска, вже пройшла статичні вогневі випробування. Перший політ планується здійснити до березня. Можливо, це буде трохи відкладено, тому що SpaceX регулярно вносить інженерні та конструктивні зміни до транспортного засобу для точного налаштування. Основна причина – спроба здешевити.

Проте команда має й інші проблеми, які потрібно вирішити, крім зниження цін на політ Starship. Маск планує заснувати самоокупні міста на Червоній планеті. І це коштуватиме надто багато. Але Маск має конкретний план: він хоче побудувати колонію, використовуючи підземні гідропонні ферми, що працюють на сонячній енергії, для вирощування їжі.

Якщо все піде за планом Маска, вони збудують тисячу ракет Starship і доставлять на Марс мільйон людей, відправляючи по три ракети на день.

Також Маск вважає, що колонізація Марса необхідна, оскільки рано чи пізно на Землі може статися будь-яка катастрофа, і людство опиниться під загрозою вимирання, якщо залишиться на рідній планеті.

Раніше повідомлялось, що засновник компанії SpaceX Ілон Маск у 2021 році припустив, що під час місії з підкорення Марса частина людей може загинути.

«Чесно кажучи, купа людей, мабуть, помре на початку. Дістатися туди непросто», – заявив Маск.

Він повідомив, що для польотів на Марс залучатимуть лише добровольців. Маск припустив, що в польоті можуть виникнути проблеми з їжею та комфортом.

«Так, можна померти. Буде незручно, і їжа, можливо, буде не найкращою, та інші подібні речі. Але якщо вас приваблює важка й небезпечна, але славна пригода, то Марс – найкраще для вас місце», – заявив Маск.

Раніше стало відомо, що SpaceX займеться переробкою вуглекислого газу на паливо.

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