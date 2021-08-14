Видурювала гроші: «дивовижне зцілення» жебрачки у Львові показали на відео

Жінка вийшла з трамваю та витягла слідом інвалідний візок

Жінка вийшла з трамваю власними ногами

На вулицях Львова можна зустріти чимало шахраїв, які випрошують гроші на лікування у довірливих людей.

Нещодавно у мережі з’явилося відео «зцілення» жінки, яка сидить на інвалідному візку в центрі міста і просить гроші у перехожих.

Так, у ролику, який оприлюднила varta1, видно, як жінка виходить із трамваю та витягає слідом інвалідний візок. Їй навіть допомагають небайдужі містяни.

Пізніше ж, уже вмостившись на кріслі колісному, жебрачка заявляє, що не може ходити.

Раніше у Чернівцях на Калинівському ринку викрили прохача-шахрая, який робив вигляд, ніби у нього немає ніг, і просив милостиню.

Тим часом, правоохоронці Київщини викрили псевдоелектрика, який ошукував людей в Капітанівці Бучанського району. 33-річний житель Києва розклеював банери з рекламою щодо надання послуг із проведення електромонтажних робіт та підключення земельних ділянок до централізованого водопостачання. Чоловік брав кошти, починав проводити роботи, але не виконував зобов’язання.