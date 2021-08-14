Експерти розповіли, що робити, якщо банкомат «зажував» гроші

У Фонді гарантування вкладів розповіли, що робити, якщо банкомат не віддав гроші

Трапляються випадки, коли ви хочете поповнити картку, а банкомат або термінал з якихось причин не відображає внесеної вами суми. Або ж купюри застрягають у віконці внесення готівки. Що робити в таких випадках, розповіли експерти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

1. Не панікувати. Проблеми в роботі терміналу або банкомату можуть виникнути через короткочасний збій в системі. Іноді варто просто почекати деякий час, щоб внесені гроші надійшли на рахунок.

Зверніть увагу! Банкомат може видати залишок через певний проміжок часу. Якщо вас в цей момент поруч не буде, а гроші забере хтось інший, повернути готівку буде набагато складніше.

2. Зафіксувати всі деталі. Щоб надалі довести факт недоотримання вами готівки через термінал/банкомат, обов'язково запам'ятайте або запишіть такі дані:

точний час виконання банківської операції (дату, години та хвилини);

адреса розташування терміналу/банкомату, його номер, якщо він зазначений на лицьовій стороні пристрою;

суму внесених вами й отриманих терміналом/банкоматом грошових коштів;

наявність або відсутність у терміналу/банкомату камер відеоспостереження (записи можуть підтвердити всі ваші дії).

3. Звернутися в банк. Якщо карта була видана одним банком, а користувалися ви нею у банкоматі іншого банку - звертайтесь до банку-власника банкомата.

Якщо проблеми виникли в іншій державі - зверніться до банку, який видав вам картку. Але пам'ятайте, що перевірка такої операції може зайняти до двох місяців.

Зателефонуйте на гарячу лінію банку (телефон може бути вказаний на банкоматі або «на вашій картці» ), не відходячи від місця події. Співробітники банку вас проінструктують про порядок дій у подібній ситуації.

Якщо по телефону вашу заяву в банку не зареєстрували, залиште письмову претензію до банку. У ній вказується:

П.І.Б. і паспортні дані, інформація про картку, термінал/банкомат та подію, що сталася. А також вимога про повернення ваших коштів та /або виготовлення нової картки». Заяву треба подавати не пізніше наступного дня з моменту виникнення проблеми з терміналом/банкоматом.

У відділенні банку вашу заяву мають обов’язково зареєструвати та присвоїти їй відповідний номер. За таким номером заяви ви зможете надалі контролювати розв'язання вашої проблеми. Для надійності зніміть копію з заяви-претензії й залиште її собі. Або напишіть заяву у двох примірниках і попросіть поставити підпис та продублювати реєстраційний вхідний номер про прийняття на вашому примірнику.

За фактом, описаним в заяві-претензії, банк проведе розслідування. При інкасації перевірять, чи є в терміналі/банкоматі зайві гроші, потім можуть при необхідності переглянути записи з камер відеоспостереження і відстежити грошові перекази за рахунком. Формальний термін розслідування подібних ситуацій - до 45 днів.

Як убезпечити себе від технічних збоїв терміналу/банкомату? Щоб зменшити ризик виникнення проблем при роботі з терміналами/банкоматами, достатньо дотримуватись таких простих рекомендацій: