На Київщині викрили псевдоелектрика, який виявився шахраєм із досвідом (фото)

Встановлено епізодів шахрайств «електрика»

Правоохоронці Київщини викрили псевдоелектрика, який ошукував людей в Капітанівці Бучанського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

33-річний житель Києва розклеював банери з рекламою щодо надання послуг із проведення електромонтажних робіт та підключення земельних ділянок до централізованого водопостачання. Чоловік брав кошти, починав проводити роботи, але не виконував зобов’язання.

До відділення поліції №4 (м. Капітанівка) Бучанського районного управління поліції надійшли заяви від громадян про те, що електрик шахрайським шляхом заволодів їхніми грошима.

Наразі встановлено сім епізодів таких шахрайств. Крім того, правоохоронці встановили, що наразі відносно даного чоловіка слухаються три справи в судах Києва за вчинення шахрайств в період з 2013-й по 2019 роки.

Поліцією відкрито кримінальне провадження за ч.2, ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.