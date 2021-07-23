У Чернівцях охоронці ринку «зцілили» жебрака «без ніг» (відео)

На кадрах видно, що чоловік сидить у коробці. Здається, ніби у нього дійсно немає ніг

Коли до чоловіка підійшли співробітники Служби фінансового моніторингу та охорони, то ноги моментально «виросли»

У Чернівцях на Калинівському ринку викрили прохача-шахрая, який робив вигляд, ніби у нього немає ніг, і просив милостиню. Відповідне відео опублікували на сторінці Калинівського ринку у Facebook. На кадрах видно, що чоловік сидить у коробці. Здається, ніби у нього дійсно немає ніг.

Але коли до чоловіка підійшли співробітники Служби фінансового моніторингу та охорони, то ноги моментально «виросли». Шахрай встав, забрав коробку і пішов.

«Пам'ятаєте, ми розповідали вам про нашу Службу фінансового моніторингу та охорони? Так от, хлопці настільки круті, що не лише легко викривають злочинців, а й можуть дивним чином зцілити!», – йдеться у повідомленні.

Користувачі Facebook одразу відреагували коментарям на псевдокаліку: «Встань і йди !!!!! хахаха. Все, як у Святому Письмі», «Таких без ніг повно на ринку», «Смарт коробка))»

Тим часом, правоохоронці Київщини викрили псевдоелектрика, який ошукував людей в Капітанівці Бучанського району. 33-річний житель Києва розклеював банери з рекламою щодо надання послуг із проведення електромонтажних робіт та підключення земельних ділянок до централізованого водопостачання. Чоловік брав кошти, починав проводити роботи, але не виконував зобов’язання.